İkisi de kendine hayran bırakacak! Dizisi daha bitmeden imzayı atmıştı! Esra Bilgiç ve Uğur Güneş meğer...
Gelecek sezon izleyicisiyle buluşacak olan Kanunsuz Toprak dizisinin oyuncu kadrosu belli oluyor. Çekimleri Zonguldak'ta yapılacak olan dizide Uğur Güneş Davut karakterini canlandıracak. Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Ramo dizisi biter bitmez yeni bir proje için anlaşma sağladı. Bir Zamanlar Çukurova'da sevilen bir karakter olan Yılmaz'ı oynayan Uğur Güneş'in yeni projesi geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş ise gelecek aylarda Kanunsuz Topraklar dizisiyle izleyici karşısına çıkacak. Esra Bilgiç Gold Film'in yapımcılığını üstlendiği Kanunsuz Topraklar dizisinde çok konuşulan isimlerden olacak.
Ramo diziyle çok konuşulan Esra Bilgiç ve Bir Zamanlar Çukurova'daki vedası yürekleri dağlayan Uğur Güneş'in yeni sezonda yer alacağı proje netleşti. Uğur Güneş ve Esra Bilgiç ilk kez aynı dizide rol alacak. Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş yeni dizisiyle büyük sükse yaratacak. Ünlü oyuncu Kanunsuz Topraklar dizisiyle yine adından söz ettirecek. Ayrıca pek çok projeden tanıdığımız ünlü oyuncu Arif Diren yeni sezonda Kanunsuz Topraklar dizisinde Teğmen Sezai karakteriyle ekranlarda olacak.Çekimleri Zonguldak'ta yapılacak Kanunsuz Topraklar isimli diziye son olarak Ramo'daki performansıyla çok konuşulan, dizide Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç dahil oldu.