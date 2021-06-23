İkisi de kendine hayran bırakacak! Dizisi daha bitmeden imzayı atmıştı! Esra Bilgiç ve Uğur Güneş meğer...

Ramo diziyle çok konuşulan Esra Bilgiç ve Bir Zamanlar Çukurova'daki vedası yürekleri dağlayan Uğur Güneş'in yeni sezonda yer alacağı proje netleşti. Uğur Güneş ve Esra Bilgiç ilk kez aynı dizide rol alacak. Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş yeni dizisiyle büyük sükse yaratacak. Ünlü oyuncu Kanunsuz Topraklar dizisiyle yine adından söz ettirecek. Ayrıca pek çok projeden tanıdığımız ünlü oyuncu Arif Diren yeni sezonda Kanunsuz Topraklar dizisinde Teğmen Sezai karakteriyle ekranlarda olacak.Çekimleri Zonguldak'ta yapılacak Kanunsuz Topraklar isimli diziye son olarak Ramo'daki performansıyla çok konuşulan, dizide Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç dahil oldu.