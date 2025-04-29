Uzak Şehir son bölüm izle! Uzak Şehir Nare ölüyor mu? İşte Cihan’ın zor anları…

Kanal D'nin Uzak Şehir dizisi 23. bölümüyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Cihan'ın kalbi ile aklı arasında kaldığı seçimle aşk, vicdan ve geçmişle yüzleşmenin öne çıktığı son bölüm sonrası izleyiciler, "Uzak Şehir 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki Uzak Şehir 23 bölüm (son bölüm) neler oldu? Uzak Şehir Nare öldü mü? Uzak Şehir son bölüm izle!
UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM İZLE
Uzak Şehir dizisinin son bölümü, Kanal D'nin resmi internet sitesinden yayınlanıyor.
UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nare'nin arafta kalması, Albora'da herkesin kendiyle yüzleşmesine sebep olur. Hayata yeniden tutunabilmesi için Fidan'ın desteğine ihtiyaç duyan Nare, beklediği yardımı göremez. Cihan ve Alya, Nare'nin yaşaması için gerekli çözümü bulsalar da hayat onların karşısına büyük bir engel çıkarır.
Albora halkı, Nare'yi hayata döndürmek için seferber olurken, ona el uzatan kişi aslında çok da uzaklardan gelmemiştir. Ancak bu kişi, Nare ile Şahin'in yeniden bir araya gelip gelemeyeceklerini de belirleyecek kişidir.
Öte yandan Alya'nın, annesine yıllar önce gönderdiği bir fotoğrafı sorgulamaya başlaması, Fikriye'yi köşeye sıkıştırır. Fikriye, Halis ile geçmişin hesabını kapatmak için karşı karşıya geldiğinde, bu yüzleşmeye tanıklık eden kişi, ikisinin de kaderini değiştirecek biri olur.
UZAK ŞEHİR NARE ÖLÜYOR MU?
Uzak Şehir'in son sahnesinde Nare'nin intihar girişimi gündem oldu. Boşanma davasında umduğunu bulamayan Nare, annesiyle yaşadığı tartışma sırasında elindeki silahı karnına ateşledi. Nare'yi canlandıran Sahra Şaş'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı ise ilerleyen bölümlerde belli olacak.
UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSU
Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer.
(Kaynak: Uzak Şehir)