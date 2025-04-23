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ATV YAYIN AKIŞI 23 NİSAN | Kuruluş Osman bu akşam var mı? İşte tüm kanalların yayın akışı…

Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmlerin olduğu merak edilirken, Atv ekranlarında Kuruluş Osman dizisi seyircisi ile buluşuyor. 23 Nisan Çarşamba günü televizyonda neler olduğu ve bugünkü kanalların yayın akışı seyirciler tarafından takip ediliyor. Peki bu akşam hangi diziler var? İşte ATV yayın akışı!

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 09:00 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 09:00
ATV YAYIN AKIŞI 23 NİSAN | Kuruluş Osman bu akşam var mı? İşte tüm kanalların yayın akışı…

Seyirciler, 23 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanacak olan dizi ve filmlerin hangi kanalda olduğunu merak ediyor. Bugün ekrana gelecek dizi ve programlar merakla beklenirken, TRT 1'de Ya İstiklal Ya Ölüm ve ATV'de Kuruluş Osman 189. bölümü ile ekranlara gelecek. Peki bugün hangi diziler var? İşte güncel yayın akışı…

ATV YAYIN AKIŞI 23 NİSAN | Kuruluş Osman bu akşam var mı? İşte tüm kanalların yayın akışı…

23 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI

08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Kuruluş Osman (189. Bölüm)

ATV YAYIN AKIŞI 23 NİSAN | Kuruluş Osman bu akşam var mı? İşte tüm kanalların yayın akışı…

23 NİSAN TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:00 – Anıtkabir'den Naklen Yayın
08:20 – Vuslat
09:30 – Anıtkabir'den Naklen Yayın
09:50 – Vuslat
10:00 – Bir Dönüm Noktası "23 Nisan"
10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse
13:00 – 23 Nisan Gala Önü
15:55 – Bir Zamanlar İstanbul
17:30 – Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 23 Nisan Konseri
18:00 – Bir Zamanlar İstanbul
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Türk Sineması: Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör
22:15 – Ya İstiklal Ya Ölüm

ATV YAYIN AKIŞI 23 NİSAN | Kuruluş Osman bu akşam var mı? İşte tüm kanalların yayın akışı…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

ATV: Kuruluş Osman

TRT 1: Ya İstiklal Ya Ölüm (22:15)

KANAL D: Eşref Rüya

STAR TV: Sahipsizler

SHOW TV: Güldür Güldür Show

ATV YAYIN AKIŞI 23 NİSAN | Kuruluş Osman bu akşam var mı? İşte tüm kanalların yayın akışı…

23 NİSAN KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Kavak Yelleri (Tekrar)
09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)
11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)
13:30 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
16:45 – Arka Sokaklar (Tekrar)
18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 – Eşref Rüya (Yeni Bölüm)

ATV YAYIN AKIŞI 23 NİSAN | Kuruluş Osman bu akşam var mı? İşte tüm kanalların yayın akışı…

23 NİSAN STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – Güne Başlarken (Canlı)
09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı)
13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak (Canlı)
16:15 – Kiralık Aşk (Tekrar)
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Sahipsizler (Yeni Bölüm)

ATV YAYIN AKIŞI 23 NİSAN | Kuruluş Osman bu akşam var mı? İşte tüm kanalların yayın akışı…

23 NİSAN SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 – Bu Sabah (Canlı)
10:00 – Bahar (Tekrar)
12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
20:00 – Güldür Güldür Show (Tekrar)

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

ATV YAYIN AKIŞI 23 NİSAN | Kuruluş Osman bu akşam var mı? İşte tüm kanalların yayın akışı…