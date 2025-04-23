ATV YAYIN AKIŞI 23 NİSAN | Kuruluş Osman bu akşam var mı? İşte tüm kanalların yayın akışı…

Seyirciler, 23 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanacak olan dizi ve filmlerin hangi kanalda olduğunu merak ediyor. Bugün ekrana gelecek dizi ve programlar merakla beklenirken, TRT 1'de Ya İstiklal Ya Ölüm ve ATV'de Kuruluş Osman 189. bölümü ile ekranlara gelecek. Peki bugün hangi diziler var? İşte güncel yayın akışı…