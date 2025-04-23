ATV YAYIN AKIŞI 23 NİSAN | Kuruluş Osman bu akşam var mı? İşte tüm kanalların yayın akışı…

Seyirciler, 23 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanacak olan dizi ve filmlerin hangi kanalda olduğunu merak ediyor. Bugün ekrana gelecek dizi ve programlar merakla beklenirken, TRT 1'de Ya İstiklal Ya Ölüm ve ATV'de Kuruluş Osman 189. bölümü ile ekranlara gelecek. Peki bugün hangi diziler var? İşte güncel yayın akışı…
23 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Kuruluş Osman (189. Bölüm)
23 NİSAN TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:00 – Anıtkabir'den Naklen Yayın
08:20 – Vuslat
09:30 – Anıtkabir'den Naklen Yayın
09:50 – Vuslat
10:00 – Bir Dönüm Noktası "23 Nisan"
10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse
13:00 – 23 Nisan Gala Önü
15:55 – Bir Zamanlar İstanbul
17:30 – Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 23 Nisan Konseri
18:00 – Bir Zamanlar İstanbul
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Türk Sineması: Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör
22:15 – Ya İstiklal Ya Ölüm
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
ATV: Kuruluş Osman
TRT 1: Ya İstiklal Ya Ölüm (22:15)
KANAL D: Eşref Rüya
STAR TV: Sahipsizler
SHOW TV: Güldür Güldür Show
23 NİSAN STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – Güne Başlarken (Canlı)
09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı)
13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak (Canlı)
16:15 – Kiralık Aşk (Tekrar)
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Sahipsizler (Yeni Bölüm)
23 NİSAN SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 – Bu Sabah (Canlı)
10:00 – Bahar (Tekrar)
12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
20:00 – Güldür Güldür Show (Tekrar)
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)