ATV YAYIN AKIŞI 29 NİSAN | Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte tüm kanalların yayın akışı...

29 Nisan Salı akşamı televizyon izleyicileri, ekranlarda hangi dizi ve programların yer alacağını merakla araştırıyor. Bu akşam TRT 1 ekranlarında Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV'de ise Bir Gece Masalı 30. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Gün boyunca hangi yapımların yayınlanacağı merak edilirken, kanalların güncel yayın akışı da yakından takip ediliyor. İşte bu akşama dair yayın detayları...
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
ATV: Bir Gece Masalı
TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı
KANAL D: Son Sığınak (film)
STAR TV: Kral Kaybederse
SHOW TV: Bahar
29 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert (Canlı)
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Bir Gece Masalı – 30. Bölüm (Yeni bölüm)
00:20 – Kuruluş Osman – 189. Bölüm
29 NİSAN TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:45 – Vuslat
10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 – Seksenler
14:35 – Teşkilat
17:40 – Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni bölüm)
00:15 – Türk Sineması: Uzun Zaman Önce
29 NİSAN STAR TV YAYIN AKIŞI
09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı yayın)
13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak (Canlı yayın)
16:15 – Aramızda Kalsın (Yerli dizi – tekrar)
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Kral Kaybederse (Yerli dizi – yeni bölüm)
00:30 – Sahipsizler (Yerli dizi – tekrar)