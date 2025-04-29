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ATV YAYIN AKIŞI 29 NİSAN | Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte tüm kanalların yayın akışı...

Bu akşam televizyon ekranlarında hangi yapımların yer aldığı merak konusu olurken, Atv'de izleyicilerle buluşacak yapımlardan biri de Bir Gece Masalı dizisi olacak. 29 Nisan Salı günü için izleyiciler, televizyon kanallarının güncel yayın akışlarını yakından takip ediyor. Peki bu akşam hangi diziler ekranda olacak? İşte Atv yayın akışı!

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Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 12:08 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 12:08
ATV YAYIN AKIŞI 29 NİSAN | Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte tüm kanalların yayın akışı...

29 Nisan Salı akşamı televizyon izleyicileri, ekranlarda hangi dizi ve programların yer alacağını merakla araştırıyor. Bu akşam TRT 1 ekranlarında Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV'de ise Bir Gece Masalı 30. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Gün boyunca hangi yapımların yayınlanacağı merak edilirken, kanalların güncel yayın akışı da yakından takip ediliyor. İşte bu akşama dair yayın detayları...

ATV YAYIN AKIŞI 29 NİSAN | Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte tüm kanalların yayın akışı...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

ATV: Bir Gece Masalı

TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı

KANAL D: Son Sığınak (film)

STAR TV: Kral Kaybederse

SHOW TV: Bahar

ATV YAYIN AKIŞI 29 NİSAN | Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte tüm kanalların yayın akışı...

29 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert (Canlı)

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Bir Gece Masalı – 30. Bölüm (Yeni bölüm)

00:20 – Kuruluş Osman – 189. Bölüm

ATV YAYIN AKIŞI 29 NİSAN | Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte tüm kanalların yayın akışı...

29 NİSAN TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:45 – Vuslat

10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 – Seksenler

14:35 – Teşkilat

17:40 – Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni bölüm)

00:15 – Türk Sineması: Uzun Zaman Önce

ATV YAYIN AKIŞI 29 NİSAN | Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte tüm kanalların yayın akışı...

29 NİSAN KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Kavak Yelleri (Tekrar)

09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Yeni bölüm)

11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)

13:30 – Gelinim Mutfakta (Yeni bölüm)

16:45 – Arka Sokaklar (Tekrar)

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 – Son Sığınak

22:30 – Truva (Film)

ATV YAYIN AKIŞI 29 NİSAN | Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte tüm kanalların yayın akışı...

29 NİSAN STAR TV YAYIN AKIŞI

09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı yayın)

13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak (Canlı yayın)

16:15 – Aramızda Kalsın (Yerli dizi – tekrar)

19:00 – Star Haber (Canlı)

20:00 – Kral Kaybederse (Yerli dizi – yeni bölüm)

00:30 – Sahipsizler (Yerli dizi – tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI 29 NİSAN | Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte tüm kanalların yayın akışı...

29 NİSAN SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 – Bu Sabah (Canlı yayın)

10:00 – Bahar (Tekrar bölüm)

12:30 – Gelin Evi (Yeni bölüm)

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı yayın)

18:45 – Show Ana Haber (Canlı yayın)

20:00 – Bahar (Yeni bölüm)

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)