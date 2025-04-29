ATV YAYIN AKIŞI 29 NİSAN | Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte tüm kanalların yayın akışı...

29 Nisan Salı akşamı televizyon izleyicileri, ekranlarda hangi dizi ve programların yer alacağını merakla araştırıyor. Bu akşam TRT 1 ekranlarında Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV'de ise Bir Gece Masalı 30. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Gün boyunca hangi yapımların yayınlanacağı merak edilirken, kanalların güncel yayın akışı da yakından takip ediliyor. İşte bu akşama dair yayın detayları...