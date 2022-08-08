Uyanış Büyük Selçuklu'nun sevilen ismi hemen kapıldı! Yeni projeyle geri dönüyor! Herkesin gözü reyting rekorları kıracak o dizide!
Uyanış Büyük Selçuklu'nun sevilen ismi Kaan Taşener'den yeni projesinin detayları geldi. Diriliş Ertuğrul'da Gündoğdu Bey, Mehmetçik Kut'ül Amare'de Süleyman Askeri ve Uyanış Büyük Selçuklu'da Mithras Marcus rolüyle tanınan ünlü oyuncu şimdi de Star TV ekranlarında yer alacak yeni bir diziyle gündem geliyor. İşte Kaan Taşener'in yeni rolü ve konu hakkında merak edilenler...
08.08.2022 10:56 - Son Güncelleme: 08.08.2022 11:02
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde oynadığı Mithras Marcus rolüyle dikkatleri üzerine çeken Kaan Taşaner bu kez çok konuşacak bir projeyle kamera karşısına geçecek.
014-2019 yılları arasında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Gündoğdu Bey karakteriyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Gecenin Ucunda isimli diziyle anlaştı.