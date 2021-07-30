Menajerimi Ara dizisinin güzel oyuncusundan yeni proje müjdesi! Başarılı rolü ile yine adından söz ettirecek!

Menajerimi Ara dizisi ilgiyle izleniyordu ve yakın zamanda final yaparak ekranlara veda etti. Oyuncu kadrosu ve konuk oyuncularıyla severek izlenen dizideki isimlerin kimisi yaz tatilini yaparken kimisi de yeni projeleri için el sıkışmaya başladı. Bunlardan biri de Menajerimi Ara dizisinde Ceyda karakterine hayat veren Özge Borak oldu ve yeni projesi ile ilgili bilgiler de araştırılmaya başlandı. İşte detaylar…