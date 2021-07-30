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Menajerimi Ara dizisinin güzel oyuncusundan yeni proje müjdesi! Başarılı rolü ile yine adından söz ettirecek!

Yayınlandığı süre boyunca ilgiyle izlenen Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisinin sona ermesinin ardından oyuncular da yeni rotalarını çizmeye başladı. Menajerimi Ara'da başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken isim yeni adresini buldu ve rol arkadaşı da belli oldu. Menajerimi Ara güzel oyuncusu bu haber ile hayranlarını çok sevindirecek ve başarılı rolü ile yine adından söz ettirecek. Menajerimi Ara performansıyla ön plana çıkan oyuncu hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

30.07.2021 12:10 - Son Güncelleme: 30.07.2021 12:10
Menajerimi Ara dizisinin güzel oyuncusundan yeni proje müjdesi! Başarılı rolü ile yine adından söz ettirecek!

Menajerimi Ara dizisi ilgiyle izleniyordu ve yakın zamanda final yaparak ekranlara veda etti. Oyuncu kadrosu ve konuk oyuncularıyla severek izlenen dizideki isimlerin kimisi yaz tatilini yaparken kimisi de yeni projeleri için el sıkışmaya başladı. Bunlardan biri de Menajerimi Ara dizisinde Ceyda karakterine hayat veren Özge Borak oldu ve yeni projesi ile ilgili bilgiler de araştırılmaya başlandı. İşte detaylar…

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Menajerimi Ara dizisinin güzel oyuncusundan yeni proje müjdesi! Başarılı rolü ile yine adından söz ettirecek!

ÖZGE BORAK'IN YENİ PROJESİ BELLİ OLDU!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Menajerimi Ara dizisinde Ceyda rolüyle dahil olan ve etkili oyunculuğuyla beğeni toplayan Öge Borak, şu günlerde gelen yeni iş tekliflerini değerlendiriyor. Proje seçimi konusunda oldukçe titiz olan Borak, bir filmle prensipte anlaştı.

Menajerimi Ara dizisinin güzel oyuncusundan yeni proje müjdesi! Başarılı rolü ile yine adından söz ettirecek!

Borak, Mehmet Demir Yılmaz'ın hem senaryosunu yazdığı, hem de yönetmen koltuğunda oturacağı "Kum Zambağı" filmiyle el sıkıştı. Filmde Borak, ödüllü oyuncu Mert Turak'la kamera karşısına geçecek.

Menajerimi Ara dizisinin güzel oyuncusundan yeni proje müjdesi! Başarılı rolü ile yine adından söz ettirecek!

Daha önce Sarp Levendoğlu, Sevcan Yaşar ve Kazım Karakadıoğlu'nu buluşturan "İki İyi Çocuk" filmini çeken Yılmaz'ın yeni filmi "Kum Zambağı"nın çekimlerinin eylül ayında Adana'da yapılması planlanıyor.

Menajerimi Ara dizisinin güzel oyuncusundan yeni proje müjdesi! Başarılı rolü ile yine adından söz ettirecek!

ÖZGE BORAK KİMDİR?

Özge Borak, 14 Şubat 1982 yılında İstanbul'da doğmuştur.8 yaşındayken açılan bir sınavla Şehir Tiyatroları çocuk bölümünü kazanarak sanat hayatına adım atan Borak, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) sanatçısı, başkoreografı Selçuk Borak'ın kızıdır.