Menajerimi Ara dizisinin güzel oyuncusundan yeni proje müjdesi! Başarılı rolü ile yine adından söz ettirecek!
Yayınlandığı süre boyunca ilgiyle izlenen Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisinin sona ermesinin ardından oyuncular da yeni rotalarını çizmeye başladı. Menajerimi Ara'da başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken isim yeni adresini buldu ve rol arkadaşı da belli oldu. Menajerimi Ara güzel oyuncusu bu haber ile hayranlarını çok sevindirecek ve başarılı rolü ile yine adından söz ettirecek. Menajerimi Ara performansıyla ön plana çıkan oyuncu hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.
Menajerimi Ara dizisi ilgiyle izleniyordu ve yakın zamanda final yaparak ekranlara veda etti. Oyuncu kadrosu ve konuk oyuncularıyla severek izlenen dizideki isimlerin kimisi yaz tatilini yaparken kimisi de yeni projeleri için el sıkışmaya başladı. Bunlardan biri de Menajerimi Ara dizisinde Ceyda karakterine hayat veren Özge Borak oldu ve yeni projesi ile ilgili bilgiler de araştırılmaya başlandı. İşte detaylar…
ÖZGE BORAK'IN YENİ PROJESİ BELLİ OLDU!
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Menajerimi Ara dizisinde Ceyda rolüyle dahil olan ve etkili oyunculuğuyla beğeni toplayan Öge Borak, şu günlerde gelen yeni iş tekliflerini değerlendiriyor. Proje seçimi konusunda oldukçe titiz olan Borak, bir filmle prensipte anlaştı.
ÖZGE BORAK KİMDİR?
Özge Borak, 14 Şubat 1982 yılında İstanbul'da doğmuştur.8 yaşındayken açılan bir sınavla Şehir Tiyatroları çocuk bölümünü kazanarak sanat hayatına adım atan Borak, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) sanatçısı, başkoreografı Selçuk Borak'ın kızıdır.