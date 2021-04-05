Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna bomba isim! Diriliş Ertuğrul’un Titan’ıydı, fırtınalar estirecek!

Heyecanlandıran bir gelişme yaşandı Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna bomba isim katıldı. Gündemde bir dizi severler dizilere katılan ve ayrılan oyuncuları yakından takip ediyor. Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna katılacak oyuncu Diriliş Ertuğrul'un Titan'ıydı, fırtınalar estirecek. Canlandıracağı rolü merak edilen oyuncunun dizinin seyrini nasıl değiştireceği merak konusu oldu. İşte sezon finali öncesinde Uyanış Büyük Selçuklu'da göreceğimiz o isim…