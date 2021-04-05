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Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna bomba isim! Diriliş Ertuğrul’un Titan’ıydı, fırtınalar estirecek!

Heyecanlandıran bir gelişme yaşandı Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna bomba isim katıldı. Gündemde bir dizi severler dizilere katılan ve ayrılan oyuncuları yakından takip ediyor. Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna katılacak oyuncu Diriliş Ertuğrul'un Titan'ıydı, fırtınalar estirecek. Canlandıracağı rolü merak edilen oyuncunun dizinin seyrini nasıl değiştireceği merak konusu oldu. İşte sezon finali öncesinde Uyanış Büyük Selçuklu'da göreceğimiz o isim…

05.04.2021 12:09 - Son Güncelleme: 05.04.2021 12:09
Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna bomba isim! Diriliş Ertuğrul’un Titan’ıydı, fırtınalar estirecek!

Heyecanlandıran bir gelişme yaşandı Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna bomba isim katıldı. Gündemde bir dizi severler dizilere katılan ve ayrılan oyuncuları yakından takip ediyor. Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna katılacak oyuncu Diriliş Ertuğrul'un Titan'ıydı, fırtınalar estirecek. Canlandıracağı rolü merak edilen oyuncunun dizinin seyrini nasıl değiştireceği merak konusu oldu. İşte sezon finali öncesinde Uyanış Büyük Selçuklu'da göreceğimiz o isim…

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Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna bomba isim! Diriliş Ertuğrul’un Titan’ıydı, fırtınalar estirecek!

Diriliş Ertuğrul'daki Titan rolüyle hafızalara kazınan, başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Ogün Kaptanoğlu'nun Salı akşamları TRT 1'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen Uyanış Büyük Selçuklu dizi kadrosuna katılacağı haberleri gündemde büyük yankı uyandırdı. Ogün Kaptanoğlu'nun Uyanış Büyük Selçuklu kadrosunda hangi rolü canlandıracağı merak konusu oldu ve araştırılmaya başlandı. İşte Ogün Kaptanoğlu hakkında bilgiler…

Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna bomba isim! Diriliş Ertuğrul’un Titan’ıydı, fırtınalar estirecek!

OGÜN KAPTANOĞLU UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU'YA MI KATILDI*

Gazateci Birsen Altuntaş'ın haberine göre TRT'nin Akli Film imzalı reyting rekortmeni dizisi "Uyanış Büyük Selçuklu" haziran ayında sezon finali yapacak. Dev kadrolu diziye son olarak Turahan rolüyle Ogün Kaptanoğlu konuk oyuncu olacak.

Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna bomba isim! Diriliş Ertuğrul’un Titan’ıydı, fırtınalar estirecek!

Sezon finaline doğru ekipte ayrılık yaşanıp yaşanmayacağı da merak konusu oldu. Yeni bir değişiklik olmazsa aynı ana kadronun yeni sezonda da seyirci karşısına çıkması bekleniyor. Akli Film'in geçen haftalarda görüştüğü Barış Arduç'la ilgili son durum ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna bomba isim! Diriliş Ertuğrul’un Titan’ıydı, fırtınalar estirecek!

OGÜN KAPTANOĞLU KİMDİR?

1977 yılında İzmir'de dünyaya gelen Ogün Kaptanoğlu, 1989 yılında Hülya Avşar ve Hakan Ural'ın başrollerini oynadığı Fotoğraflar adlı sinema filminde Ahmet rolünü canlandırdı.