La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel 5. sezon ile final mi yapacak?
Gündemde binlerce kişi La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtını merak ederek sıklıkla araştırır oldu. Tüm dünyada büyük izleyici kitlesine sahip olan dizinin ilk dört sezonu ilgiyle izlenmişti şimdi ise gözler yeni bölümlere çevrilmişken bir iddia da sevenlerini oldukça üzdü. Peki Netflix La Casa De Papel 5. sezon ile final mi yapacak? Yeni sezonu merakla ve heyecanla beklenen La Casa De Papel sevenleriyle son kez mi buluşacak? İşte fenomen dizi hakkında tüm bilgiler…
Gündemde binlerce kişi La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtını merak ederek sıklıkla araştırır oldu. Tüm dünyada büyük izleyici kitlesine sahip olan dizinin ilk dört sezonu ilgiyle izlenmişti şimdi ise gözler yeni bölümlere çevrilmişken bir iddia da sevenlerini oldukça üzdü. Peki Netflix La Casa De Papel 5. sezon ile final mi yapacak? Yeni sezonu merakla ve heyecanla beklenen La Casa De Papel sevenleriyle son kez mi buluşacak? İşte fenomen dizi hakkında tüm bilgiler…
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel 5. sezon ile final mi yapacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Netflix'te yayınlanan, konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile hem dünya genelinde hem de ülkemizde büyük izleyici kitlesine sahip olan La Casa De Papel 5. sezon ile sevenlerine veda etmeye mi hazırlanıyor? Peki yeni sezon bölümleri ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar…
LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?
La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu 2020 Nisan ayının ilk haftası seyirciyle buluştu. 8 bölümlük sezonun ardından 5. sezon için bekleyiş başladı. Dizinin yapımcısı Alex Pina yaptığı açıklamada, dördüncü sezonun iyi gitmesi durumunda 5. sezon çekimlerine başlanacağını bildirmişti. Ancak başlayacağı tarih hakkında bir açıklama yapılmadı.
LA CASA DE PAPEL 5. SEZONDA NELER OLACAK?
Yapımcılardan ve Netflix'ten net ve resmi bir açıklama gelmese de Netflix Türkiye, 20 Eylül 2020'de Twitter hesabı üzerinden paylaştığı post ile yeni sezon için alarm vermişti. Soygun planlarının kilit adamı Mario Urbaneja fotoğrafını paylaşarak mizah yapan Netflix Türkiye, LCDP hayranlarını "Profesör 5.Sezondan bildiriyor" başlıklı fotoğraf ile 2020'den 2021'ye yeni sezonun sinyalini vererek heyecanlandırdı..