Uyanış Büyük Selçuklu dizisine bomba isim! Çaka Bey’e hayat verecek, dengeler değişecek!
İlgiyle izlenen Uyanış Büyük Selçuklu dizisine bomba isim dizide heyecanı daha da arttıracak. Bu gelişmeyle birlikte dizide neler yaşanacağı merak konusu oldu. TRT 1'de Salı akşamları yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katılan isim Çaka Bey'e hayat verecek, dengeler değişecek. Bu gelişmeyle birlikte Uyanış Büyük Selçuklu Çaka Bey rolünü canlandıracak olan ismin kim olduğu, daha önce hangi projelerde yer aldığı gibi hayatına dair bilgiler merakla araştırılmaya başlandı. İşte tüm detaylar…
İlgiyle izlenen Uyanış Büyük Selçuklu dizisine bomba isim dizide heyecanı daha da arttıracak. Bu gelişmeyle birlikte dizide neler yaşanacağı merak konusu oldu. TRT 1'de Salı akşamları yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katılan isim Çaka Bey'e hayat verecek, dengeler değişecek. Bu gelişmeyle birlikte Uyanış Büyük Selçuklu Çaka Bey rolünü canlandıracak olan ismin kim olduğu, daha önce hangi projelerde yer aldığı gibi hayatına dair bilgiler merakla araştırılmaya başlandı. İşte tüm detaylar…
TRT 1'de her hafta yayınlanan ve her bölümü ilgiyle izlenen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin güçlü oyuncu kadrosuna bir yenisi daha eklendi. Uyanış Büyük Selçuklu'da Çaka Bey karakterine hayat verecek olan isim merak uyandırdı ve diziyi sevenler hemen araştırmalara başladı. Peki Uyanış Büyük Selçuklu Çaka bey'i kim canlandıracak? Fenomen dizide dengelerin ne yönde değişeceği merakla araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte tüm detaylar…
OKAN ŞENOZAN KİMDİR?
Okan Şenozan (d. 29 Mart 1968, Adana), tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı.
İlk, orta ve liseyi Ankara'da Tevfik Fikret Lisesi'nde okudu. 1991 yılında A.Ü.D.T.C.F tiyatro bölümü oyunculuk dalından mezun oldu. Ardından Devlet Tiyatrolarında görev almaya başladı. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. 2014 yılında tek kişilik "Bizim Yunus" oyunundaki performansıyla "Sanat Kurumu" "en iyi erkek oyuncu" ödülünü aldı. Çok iyi derecede Fransızca ve iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki kızı vardır.
Filmografisi
Cumhuriyet (film) : 1998 Yaver Rüsuhi
Sahra (dizi) : [2004-2005] Sinan
Bizim Evin Halleri (dizi): [2000-2008] Sayhan Kiziroğlu
Unutma Beni (dizi): [2009-2012] Zafer
Beni Affet (dizi): [2012-2018] Şahin
Halka (dizi): [2019] Külçe
Korkunun Gözleri (film): [2020] Cemşit
Beni Bırakma (dizi): [2020-günümüz] Orhan/Ramiz