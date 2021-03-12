Uyanış Büyük Selçuklu dizisine bomba isim! Çaka Bey’e hayat verecek, dengeler değişecek!

İlgiyle izlenen Uyanış Büyük Selçuklu dizisine bomba isim dizide heyecanı daha da arttıracak. Bu gelişmeyle birlikte dizide neler yaşanacağı merak konusu oldu. TRT 1'de Salı akşamları yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katılan isim Çaka Bey'e hayat verecek, dengeler değişecek. Bu gelişmeyle birlikte Uyanış Büyük Selçuklu Çaka Bey rolünü canlandıracak olan ismin kim olduğu, daha önce hangi projelerde yer aldığı gibi hayatına dair bilgiler merakla araştırılmaya başlandı. İşte tüm detaylar…