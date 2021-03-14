Bir Zamanlar Çukurova’da dengeler değişiyor! Fikret’in planları sekteye uğruyor! Dizideki miadı doluyor mu?

DENGELER DEĞİŞİYOR!

Furkan Palalı'nın hayat verdiği Fikret karakteri de diziye ivme katan bir karakter oldu. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde her yerde Züleyha'yı aradıktan sonra onu ormanda kapana yakalanmış olarak buldu jandarma.Fikret ile ormanda gergin anlar yaşayan Züleyha'ya onun bir şey yaptığı sanıldı ama durum başkaydı. Fikret gittikten sonra Züleyha kapana yakalanmıştı.