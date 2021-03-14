Bir Zamanlar Çukurova’da dengeler değişiyor! Fikret’in planları sekteye uğruyor! Dizideki miadı doluyor mu?
ATV'nin Perşembe akşamları yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da dengeler değişiyor. Güçlü oyuncu kadrosuna yenilerini ekleyen ve üçüncü sezona bomba gibi devam eden dizide Demir'in sonunu getirmek isteyen Fikret'in planları sekteye uğruyor. Son bölümün ardından izleyiciler merakla araştırmalara başladı, peki Fikret'in dizideki miadı doluyor mu? Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler yaşandı, Ümit Demir'e istediklerini yaptıramayacak mı?
ATV'nin Perşembe akşamları yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da dengeler değişiyor. Güçlü oyuncu kadrosuna yenilerini ekleyen ve üçüncü sezona bomba gibi devam eden dizide Demir'in sonunu getirmek isteyen Fikret'in planları sekteye uğruyor. Son bölümün ardından izleyiciler merakla araştırmalara başladı, peki Fikret'in dizideki miadı doluyor mu? Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler yaşandı, Ümit Demir'e istediklerini yaptıramayacak mı?
Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Bir Zamanlar Çukurova'da Demir'den intikam almaya çalışan Fikret Ümit karakterini hayatına sokmuştu. Tam amacına ulaşıyor darken Züleyha'nın kaybolmasıyla işler hiç de istediği gibi gitmedi. İzleyiciler bundan sonraki bölümde hangi gelişmelerin yaşanacağını merak ediyor. Bir Zamanlar Çukurova son bölümü izlememiş olanlar ise neler yaşandığını araştırıyor. İşte ayrıntılar…
DENGELER DEĞİŞİYOR!
Furkan Palalı'nın hayat verdiği Fikret karakteri de diziye ivme katan bir karakter oldu. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde her yerde Züleyha'yı aradıktan sonra onu ormanda kapana yakalanmış olarak buldu jandarma.Fikret ile ormanda gergin anlar yaşayan Züleyha'ya onun bir şey yaptığı sanıldı ama durum başkaydı. Fikret gittikten sonra Züleyha kapana yakalanmıştı.
Ümit ile yaşadığı ilişki kafasını karıştıran ve boşanma hesapları yapan Demir, Züleyha'nın kayboluşundan sonra onun hayatındaki ve kalbindeki yerini bir kez daha gördü. Hastane odasında başında dururken "Sensiz yaşayabilirim sandım, bir başkasını sevebilirim sandım ama ben sensiz yaşayamam Züleyha" sözlerini Züleyha duyamasa da izleyici duydu.
Züleyha'nın kendisine geldikten sonra aşkını itiraf etmesiyle Demir gözyaşlarına boğuldu. Yıllardır bu cümleleri bekleyen Demir Züleyha'ya sarılırken, onları kapı dışında camdan izleyen Ümit ise şoka uğradı! Evlenmeyi beklediği Demir'in Züleyha ile yakınlaşması Ümit'i adeta renkten renge sokarken, izleyicinin de adeta içinin yağları eridi! Fikret'in dizinin ayrılıp ayrılmayacağı merak edilmeye başlandı.