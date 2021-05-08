Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde hayran bırakmıştı! Güzel oyuncu yeni dizisi ile dönüyor! Kadro şekillenmeye başladı…
Dizilerdeki oyuncu değişikleri merak ediliyor ve yakından takip ediliyor. TRT 1'in sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde oyunculuğu ile kendisine hayran bırakan isim şimdi yeni yayınlanacak olan bir dizisinin kadrosuna katıldı. Güzel oyuncu yeni dizisi ile dönüyor ve yine izleyicileri etkilemeye hazırlanıyor. Yeni dizisinin kasrosu da şekillenmeye başladı. Peki hangi rolde yer alacağı belli oldu mu? Uyanış Büyük Selçuklu'nun güzel ismi hangi dizi ile ekran karşısına çıkacak? İşte ayrıntılar…
Dizilerdeki oyuncu değişikleri merak ediliyor ve yakından takip ediliyor. TRT 1'in sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde oyunculuğu ile kendisine hayran bırakan isim şimdi yeni yayınlanacak olan bir dizisinin kadrosuna katıldı. Güzel oyuncu yeni dizisi ile dönüyor ve yine izleyicileri etkilemeye hazırlanıyor. Yeni dizisinin kasrosu da şekillenmeye başladı. Peki hangi rolde yer alacağı belli oldu mu? Uyanış Büyük Selçuklu'nun güzel ismi hangi dizi ile ekran karşısına çıkacak? İşte ayrıntılar…
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde güzel ve başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine toplayan isim yeni projesi ile sevenlerine müjdeli haberi vererek heyecan yarattı. Yasak Elma dizisinde Lila karakterini de canlandıran Buçe Buse Kahraman izlenme rekorları kıran bir kanalın yeni yaz dizisinde rol alacak. Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki gibi başarılı performans sergilemesi beklenen Buçe Buse Kahraman'ın yeni dizisindeki diğer oyuncular da belli olmaya başladı. İşte detaylar…
KADRO ŞEKİLLENİYOR!
Baş Belası dizisi, ATV ekranlarında seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Yaz dizisi olması beklenen Baş Belası dizisi 2021 yaz aylarında ATV ekranlarında dizi severlerin karşısına çıkacak. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir yer alıyor. Yılmaz Kurt'ta dizi kadrosuna dahil oldu.