Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde hayran bırakmıştı! Güzel oyuncu yeni dizisi ile dönüyor! Kadro şekillenmeye başladı…

Dizilerdeki oyuncu değişikleri merak ediliyor ve yakından takip ediliyor. TRT 1'in sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde oyunculuğu ile kendisine hayran bırakan isim şimdi yeni yayınlanacak olan bir dizisinin kadrosuna katıldı. Güzel oyuncu yeni dizisi ile dönüyor ve yine izleyicileri etkilemeye hazırlanıyor. Yeni dizisinin kasrosu da şekillenmeye başladı. Peki hangi rolde yer alacağı belli oldu mu? Uyanış Büyük Selçuklu'nun güzel ismi hangi dizi ile ekran karşısına çıkacak? İşte ayrıntılar…