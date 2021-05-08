Seyirciler kafalarını duvara vuruyor şok etkisi yaratacak! Kötü haber hemen yayıldı! 7 dizi aynı ayda... Dizilerin sezon finali bölümleri için hazırlıkları sürüyor ve bunun yanında ekranlara veda edecek pek çok dizi var. Geçtiğimiz haftalarda bazı diziler ekranlara teker teker veda etti. Bir dönem milyonlarca izleyicinin heyecanla izlediği Arıza, Ramo, Seni Çok Bekledim ve Hercai dizileri ekranlardaki macerasını sona erdirdi. Bu sezon pek çok dizi ekranlarda uzun süredir sürdürdüğü hikayesini sonlandıracak. Kimisi hikayesi sona erdiği için kimisi de reyting yarışında artık tutunamadığı için ekranlarda olmayacak. TRT 1, Kanal D, TV8 ve Show TV gibi yayın kuruluşlarının bazı diziler hakkında kararını verdiği kulislerde konuşuluyor. Kulislerde konuşulan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Buna göre pek çok dizi final yapacak.