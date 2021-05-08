Seyirciler kafalarını duvara vuruyor şok etkisi yaratacak! Kötü haber hemen yayıldı! 7 dizi aynı ayda...
Dizilerin sezon finali bölümleri için heyecanlı bekleyiş sürerken bazı diziler final kararlarını birer birer duyurmaya başladı. Mayıs ayının ortalarında bulunduğumuz şu günlerde Haziran ayında final yapacak diziler belli oluyor. Geçtiğimiz ay dört dizi ekranlardaki macerasına son verirken izleyicileri büyük üzüntü yaşadı. Yeni sezon için devam kararı alan dizilerin yanı sıra bazı diziler teker teker final yapmaya başladı. Arıza, Ramo, Seni Çok Bekledim ve Hercai dizileri yakın zamanda ekranlara veda etti. Mayıs ve haziran aylarından itibaren bazı diziler ekranlardaki macerasına son verecek. Aynı zamanda hikayesi devam eden diziler reyting yarışında macerasını hız kesmeden sürdürecek.
Seyirciler kafalarını duvara vuruyor şok etkisi yaratacak! Kötü haber hemen yayıldı! 7 dizi aynı ayda... Dizilerin sezon finali bölümleri için hazırlıkları sürüyor ve bunun yanında ekranlara veda edecek pek çok dizi var. Geçtiğimiz haftalarda bazı diziler ekranlara teker teker veda etti. Bir dönem milyonlarca izleyicinin heyecanla izlediği Arıza, Ramo, Seni Çok Bekledim ve Hercai dizileri ekranlardaki macerasını sona erdirdi. Bu sezon pek çok dizi ekranlarda uzun süredir sürdürdüğü hikayesini sonlandıracak. Kimisi hikayesi sona erdiği için kimisi de reyting yarışında artık tutunamadığı için ekranlarda olmayacak. TRT 1, Kanal D, TV8 ve Show TV gibi yayın kuruluşlarının bazı diziler hakkında kararını verdiği kulislerde konuşuluyor. Kulislerde konuşulan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Buna göre pek çok dizi final yapacak.