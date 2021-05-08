Polat Alemdar'a azap olmuştu! Kurtlar Vadisi Pusu'nun İskender Büyük'ü yeni projesiyle nam salacak

Musa Uzunlar Kurtlar Vadisi Pusu'daki İskender Büyük karakteriyle milyonlarca izleyicinin sevgisini kazanmıştı. Son gelen haberlere göre, Musa Uzunlar yeni bir projeyle izleyici karşısında olacak. Poyraz Karayel, Bir Annenin Günahı, Kurtlar Vadisi Pusu, 8. Gün, Karanlıklar Çiçeği, Şubat ve Fatmagül'ün Suçu Ne gibi pek çok dizide izlediğimiz Musa Uzunlar yeni filmiyle izleyici karşısında olacak. Bir süredir pek çok teklif alan Musa Uzunlar Aşkın Kıyameti filminde oynamayı kabul etti. Çekimlerine başlanması beklenen filmde Uzunlar'ın hangi karakteri canlandıracağı merak konusu oldu.

08.05.2021 16:42 - Son Güncelleme: 08.05.2021 16:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





