Polat Alemdar'a azap olmuştu! Kurtlar Vadisi Pusu'nun İskender Büyük'ü yeni projesiyle nam salacak
Musa Uzunlar Kurtlar Vadisi Pusu'daki İskender Büyük karakteriyle milyonlarca izleyicinin sevgisini kazanmıştı. Son gelen haberlere göre, Musa Uzunlar yeni bir projeyle izleyici karşısında olacak. Poyraz Karayel, Bir Annenin Günahı, Kurtlar Vadisi Pusu, 8. Gün, Karanlıklar Çiçeği, Şubat ve Fatmagül'ün Suçu Ne gibi pek çok dizide izlediğimiz Musa Uzunlar yeni filmiyle izleyici karşısında olacak. Bir süredir pek çok teklif alan Musa Uzunlar Aşkın Kıyameti filminde oynamayı kabul etti. Çekimlerine başlanması beklenen filmde Uzunlar'ın hangi karakteri canlandıracağı merak konusu oldu.
Polat Alemdar'a azap olmuştu! Kurtlar Vadisi Pusu'nun İskender Büyük'ü yeni projesiyle nam salacak. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Polat'ın en büyük düşmanlardan birisi olan İskender Büyük rolüyle adından söz ettiren Musa Uzunlar yeni projesiyle geri dönüyor. Uzunlar, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde üç sezon boyunca canlandırdığı İskender Büyük karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmuştu. Ünlü oyuncu son olarak Bir Annenin Günahı dizisinde izleyici karşısına çıkmıştı. Son öğrenilen bilgilere göre Musa Uzunlar yeni filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü isim, Pınar Deniz, Boran Kuzum ve Yiğit Kirazcı'nın başrollerinde yer aldığı Aşkın Kıyameti filminde rol alacak.