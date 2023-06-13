Üvey Anne oyuncuları ve konusuyla ekran başına kilitleyecek! ATV’nin yeni dizisi Üvey Anne’nin yayın tarihi belli oldu

ÜVEY ANNE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

atv'nin heyecanla beklenen dizisi Üvey Anne'nin çekimleri Muğla'da başlayıp İstanbul'a taşınacak. Dokusu, taş evleri, unutulmaz gün batımı manzarası ve eşsiz doğa güzellikleri ile ekranda görsel şölen yaratacak olan Üvey Anne, alışılagelmiş yaz dizilerinin aksine dramatik tasarımı ile bir babanın çocuklarına olan bağlılığının duygu dolu hikâyesini ekranlara getirecek.Yeni dizi yaz aylarınındaki alışılagelmişin dışındaki konusuyla izleyiciyi ekran başına toplayacak.