Üvey Anne oyuncuları ve konusuyla ekran başına kilitleyecek! ATV'nin yeni dizisi Üvey Anne'nin yayın tarihi belli oldu
Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Üvey Anne ne zaman başlıyor merak ediliyordu, yayın tarihi netleşti. 'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla en iyi yerli dizileri izleyicisiyle buluşturan Atv, yaz ekranına yine muhteşem bir yapımla hazırlanıyor. Birbirinden güçlü oyuncuların yer aldığı Üvey Anne dizisi nerede çekiliyor? Oyuncu kadrosu merak edilen Üvey Anne ne zaman başlayacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...
Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı Üvey Anne'nin yayınlandığı ikinci tanıtımı kısa sürede sosyal medyada çok beğeni topladı. Gerçek bir hikayeden yola çıkarak, Hülya Vural ve Yasemin Kırbaş'ın kaleme aldığı, Yasemin Türkmenli'nin yönettiği Üvey Anne, her Pazartesi atv ekranlarında olacak.
ÜVEY ANNE OYUNCULARI
Oyuncu kadrosunda; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Ayşen İnci, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Bengü Balta, Nehir Gökdemir, Doruk Öztürk, Ali Yerlikaya, Ecenaz Üçer, Yasemin Nil Yılmaz, Ecenaz Üçer, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Deniz Hiracan, Selinda Nur Keküllüoğlu gibi başarılı oyuncular ile çocuk oyuncu Emir Kaan Özkan'ın yer aldığı Üvey Anne dizisi yayın tarihi belli oldu.
ÜVEY ANNE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
atv'nin heyecanla beklenen dizisi Üvey Anne'nin çekimleri Muğla'da başlayıp İstanbul'a taşınacak. Dokusu, taş evleri, unutulmaz gün batımı manzarası ve eşsiz doğa güzellikleri ile ekranda görsel şölen yaratacak olan Üvey Anne, alışılagelmiş yaz dizilerinin aksine dramatik tasarımı ile bir babanın çocuklarına olan bağlılığının duygu dolu hikâyesini ekranlara getirecek.Yeni dizi yaz aylarınındaki alışılagelmişin dışındaki konusuyla izleyiciyi ekran başına toplayacak.