Müge Anlı 'cinsel gücü artırıyormuş ölümsüzlük otu o yüzdenmiş bu rağbet' dedi hazine detayı olay! 74 yaşındaki Kadri Fidan...
Müge Anlı 'cinsel gücü artırıyormuş ölümsüzlük otu o yüzdenmiş bu rağbet' dedi hazine detayı olay oldu. 74 yaşındaki Kadri Fidan bulundu mu? hazina bulduğunu söyleyen ölümsüzlük otu meraklısı Kadri Fidan'ı arayan Müge Anlı elde ettiği bilgileri ATV canlı yayınında açıkladı, herkes şaşkına döndü. Yakınlarının "Adam adeta yer yarıldı içine girdi" dediği Kadri Fidan hazine yüzünden öldürüldü mü? İşte detaylar...
14.06.2023 12:06 - Son Güncelleme: 14.06.2023 12:35
Müge Anlı 'cinsel gücü artırıyormuş ölümsüzlük otu o yüzdenmiş bu rağbet' dedi hazine detayı olay! 74 yaşındaki Kadri Fidan bulundu mu?
Hazine aramak için gittiği dağda kaybolan Kadri Fidan'a ne oldu? Gelini Mehtap Fidan, kayınpederini aramak için canlı yayına çıktı, iddiaları herkesi şoke etti.
Şifalı otlar toplarken iki katlı mağara bulduğunu, altınlarla dolu olduğunu onları iki güvenli arkadaşıyla oradan alıp satacaklarını anlattığını söyleyen Mehtap Hanım, Kadri Fidan'a inanmadıklarını o yüzden önemsemediklerini böyle olacağını tahmin etmediğini belirtti.