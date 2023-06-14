Müge Anlı ’cinsel gücü artırıyormuş ölümsüzlük otu o yüzdenmiş bu rağbet’ dedi hazine detayı olay! 74 yaşındaki Kadri Fidan...

Şifalı otlar toplarken iki katlı mağara bulduğunu, altınlarla dolu olduğunu onları iki güvenli arkadaşıyla oradan alıp satacaklarını anlattığını söyleyen Mehtap Hanım, Kadri Fidan'a inanmadıklarını o yüzden önemsemediklerini böyle olacağını tahmin etmediğini belirtti.