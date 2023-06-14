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Haberler Televizyon Müge Anlı 'cinsel gücü artırıyormuş ölümsüzlük otu o yüzdenmiş bu rağbet' dedi hazine detayı olay! 74 yaşındaki Kadri Fidan...

Müge Anlı 'cinsel gücü artırıyormuş ölümsüzlük otu o yüzdenmiş bu rağbet' dedi hazine detayı olay! 74 yaşındaki Kadri Fidan...

Müge Anlı 'cinsel gücü artırıyormuş ölümsüzlük otu o yüzdenmiş bu rağbet' dedi hazine detayı olay oldu. 74 yaşındaki Kadri Fidan bulundu mu? hazina bulduğunu söyleyen ölümsüzlük otu meraklısı Kadri Fidan'ı arayan Müge Anlı elde ettiği bilgileri ATV canlı yayınında açıkladı, herkes şaşkına döndü. Yakınlarının "Adam adeta yer yarıldı içine girdi" dediği Kadri Fidan hazine yüzünden öldürüldü mü? İşte detaylar...

takvim.com.tr
14.06.2023 12:06 - Son Güncelleme: 14.06.2023 12:35
Müge Anlı ’cinsel gücü artırıyormuş ölümsüzlük otu o yüzdenmiş bu rağbet’ dedi hazine detayı olay! 74 yaşındaki Kadri Fidan...

Müge Anlı 'cinsel gücü artırıyormuş ölümsüzlük otu o yüzdenmiş bu rağbet' dedi hazine detayı olay! 74 yaşındaki Kadri Fidan bulundu mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı ’cinsel gücü artırıyormuş ölümsüzlük otu o yüzdenmiş bu rağbet’ dedi hazine detayı olay! 74 yaşındaki Kadri Fidan...

Hazine aramak için gittiği dağda kaybolan Kadri Fidan'a ne oldu? Gelini Mehtap Fidan, kayınpederini aramak için canlı yayına çıktı, iddiaları herkesi şoke etti.

Müge Anlı ’cinsel gücü artırıyormuş ölümsüzlük otu o yüzdenmiş bu rağbet’ dedi hazine detayı olay! 74 yaşındaki Kadri Fidan...

Şifalı otlar toplarken iki katlı mağara bulduğunu, altınlarla dolu olduğunu onları iki güvenli arkadaşıyla oradan alıp satacaklarını anlattığını söyleyen Mehtap Hanım, Kadri Fidan'a inanmadıklarını o yüzden önemsemediklerini böyle olacağını tahmin etmediğini belirtti.

Müge Anlı ’cinsel gücü artırıyormuş ölümsüzlük otu o yüzdenmiş bu rağbet’ dedi hazine detayı olay! 74 yaşındaki Kadri Fidan...

HAZİNE BULDUĞUNU SÖYLEDİĞİ ARKADAŞI CANLI YAYINDA

Arkadaşı ot toplamak için dağa çıktıklarını, Almanya'dan ot istediklerini 200 Euro gönderdiklerini söyledi. Onur Bey ile canlı yayında yüzleşen gelini Mehtap Hanım anlatılanların yalan olduğunu bildirdi.

Müge Anlı ’cinsel gücü artırıyormuş ölümsüzlük otu o yüzdenmiş bu rağbet’ dedi hazine detayı olay! 74 yaşındaki Kadri Fidan...

Kadri Fidan ile nasıl tanıştıkları sorulunca, yaşlı adamın ilaçlarını aldıklarını ve hastaneye götürdüklerini oğlunun hiç ilgilenmediğini bu şekilde tanıştıklarını anlattı.

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