47 yaşındaki patronuna kaçan 21 yaşındaki Berivan canlı yayında! Müge Anlı çileden çıktı "Bana vuramazsınız hakaret edemezsiniz"
Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... 47 yaşındaki patronu tarafından kaçırıldığı iddia edilen Berivan canlı yayında... Gözünün düştüğü için morardığını, şiddet görmediğini Ferhat isimli kişiyi sevdiğini söyledi. Kaçırılmadım diyen genç kız ailesi sevdiğini ama mutlu olduğunu anlattı.
09.06.2023 13:21 - Son Güncelleme: 09.06.2023 13:21
Müge Anlı canlı yayınına katılan Berivan Özer'in ablası Ebru, kardeşini Manisa'da üniversite eğitimi aldığını sanarken, 4 Haziran'dan bu yana Bursa'da alıkonulduğunu öğrendiklerini söyledi.