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47 yaşındaki patronuna kaçan 21 yaşındaki Berivan canlı yayında! Müge Anlı çileden çıktı "Bana vuramazsınız hakaret edemezsiniz"

Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... 47 yaşındaki patronu tarafından kaçırıldığı iddia edilen Berivan canlı yayında... Gözünün düştüğü için morardığını, şiddet görmediğini Ferhat isimli kişiyi sevdiğini söyledi. Kaçırılmadım diyen genç kız ailesi sevdiğini ama mutlu olduğunu anlattı.

09.06.2023 13:21 - Son Güncelleme: 09.06.2023 13:21
47 yaşındaki patronuna kaçan 21 yaşındaki Berivan canlı yayında! Müge Anlı çileden çıktı Bana vuramazsınız hakaret edemezsiniz

21 yaşındaki Berivan Özer'in Manisa'da kazandığı üniversiteye gitmek yerine 47 yaşında F. adında bir adam tarafından Bursa'da alıkonulduğu iddia edildi.

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47 yaşındaki patronuna kaçan 21 yaşındaki Berivan canlı yayında! Müge Anlı çileden çıktı Bana vuramazsınız hakaret edemezsiniz

Müge Anlı canlı yayınına katılan Berivan Özer'in ablası Ebru, kardeşini Manisa'da üniversite eğitimi aldığını sanarken, 4 Haziran'dan bu yana Bursa'da alıkonulduğunu öğrendiklerini söyledi.

47 yaşındaki patronuna kaçan 21 yaşındaki Berivan canlı yayında! Müge Anlı çileden çıktı Bana vuramazsınız hakaret edemezsiniz

Kaçıran kişinin ise Berivan Özer'in eski patronu. Ayrıca Ebru Hanım, alıkoyan 47 yaşındaki kişinin madde bağımlısı olduğunu, kardeşini şiddet uyguladığını hatta sık sık hastaneye gittiklerini söyledi.

47 yaşındaki patronuna kaçan 21 yaşındaki Berivan canlı yayında! Müge Anlı çileden çıktı Bana vuramazsınız hakaret edemezsiniz

Ayrıca abla Ebru Hanım, F. isimli şahıs ile Berivan Özer'in imam nikahlı olduğunu söylerken, resmi nikah için de gün aldıklarını söyledi.

47 yaşındaki patronuna kaçan 21 yaşındaki Berivan canlı yayında! Müge Anlı çileden çıktı Bana vuramazsınız hakaret edemezsiniz

BERİVAN ÖZER BULUNDU!

Yayından dakikalar sonra alıkonulduğu iddia edilen Berivan Özer canlı yayına bağlandı.

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