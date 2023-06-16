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Akıncı 2. sezon ATV ve MinikaGO’da başlıyor! İşte Türkiye’nin ilk çizgi dizi süper kahramanı Akıncı’nın yayın tarihi

İstanbul'da düzen ve adaleti sağlamak için görevlendirilen, kadim bir geleneğin son temsilcisi olan Akıncı, yepyeni bölümleri yine Harun Can'ın eşsiz seslendirmesiyle ekranda olacak. Kadim bir geleneğin son temsilcisi olan Akıncı'nın kötülerle mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. Temeli binlerce yıl öncesine dayanan gizemli hikayesiyle Akıncı, mücadele ve stratejinin daha da ön plana çıktığı yepyeni sezonuyla ATV ve MinikaGO'da.

16.06.2023 16:36 - Son Güncelleme: 16.06.2023 16:36
Akıncı 2. sezon ATV ve MinikaGO’da başlıyor! İşte Türkiye’nin ilk çizgi dizi süper kahramanı Akıncı’nın yayın tarihi

Akıncı 2. sezon ATV ve MinikaGO'da başlıyor! İşte Türkiye'nin ilk çizgi dizi süper kahramanı Akıncı'nın yayın tarihi...

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Akıncı 2. sezon ATV ve MinikaGO’da başlıyor! İşte Türkiye’nin ilk çizgi dizi süper kahramanı Akıncı’nın yayın tarihi

İlk sezonu büyük ilgi gören, Türkiye'nin ilk çizgi dizi süper kahramanı Akıncı bu kez çok daha büyük bir sınavdan geçecek.

Akıncı 2. sezon ATV ve MinikaGO’da başlıyor! İşte Türkiye’nin ilk çizgi dizi süper kahramanı Akıncı’nın yayın tarihi

İyilerle kötülerin amansız mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. Akıncı'nın deşifre olmasıyla saflar belli oluyor, kim dost kim düşman yeniden sorgulanıyor.

Akıncı 2. sezon ATV ve MinikaGO’da başlıyor! İşte Türkiye’nin ilk çizgi dizi süper kahramanı Akıncı’nın yayın tarihi

Gücünü ve cesaretini göğsündeki hilalden alan Akıncı, düzen ve adaleti sağlamak için mücadeleden asla vazgeçmiyor.

Akıncı 2. sezon ATV ve MinikaGO’da başlıyor! İşte Türkiye’nin ilk çizgi dizi süper kahramanı Akıncı’nın yayın tarihi

Temeli binlerce yıl öncesine dayanan gizemli hikayesiyle Akıncı, mücadele ve stratejinin daha da ön plana çıktığı yepyeni sezonuyla 17 Haziran'da atv ve MinikaGO'da.

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