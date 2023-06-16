Akıncı 2. sezon ATV ve MinikaGO’da başlıyor! İşte Türkiye’nin ilk çizgi dizi süper kahramanı Akıncı’nın yayın tarihi
İstanbul'da düzen ve adaleti sağlamak için görevlendirilen, kadim bir geleneğin son temsilcisi olan Akıncı, yepyeni bölümleri yine Harun Can'ın eşsiz seslendirmesiyle ekranda olacak. Kadim bir geleneğin son temsilcisi olan Akıncı'nın kötülerle mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. Temeli binlerce yıl öncesine dayanan gizemli hikayesiyle Akıncı, mücadele ve stratejinin daha da ön plana çıktığı yepyeni sezonuyla ATV ve MinikaGO'da.
16.06.2023 16:36 - Son Güncelleme: 16.06.2023 16:36