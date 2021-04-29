RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Ünlü oyuncunun yeni rotası belli oldu! Yasak Elma’daki karakteri çok konuşulmuştu! Yine ortalığı karıştıracak…

Yeni dizilerden haberler gelmeye devam ederken oyuncu kadroları da şekilleniyor. Televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşması beklenen yeni bir dizinin kadrosu başarılı isimleri bir araya getiriyor. Yeni kadroya eklenen bir isim ise oldukça heyecan yarattı ve sevenlerini yeniden ekranlara döndüğü için çok mutlu edecek. Yasak Elma'daki karakteri çok konuşulmuştu, yine ortalığı karıştıracak. Peki hangi dizide hangi rolda yer almaya hazırlanıyor? İşte ayrıntılar…

29.04.2021 18:39 - Son Güncelleme: 29.04.2021 18:41
Ünlü oyuncunun yeni rotası belli oldu! Yasak Elma’daki karakteri çok konuşulmuştu! Yine ortalığı karıştıracak…

Yeni dizilerden haberler gelmeye devam ederken oyuncu kadroları da şekilleniyor. Televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşması beklenen yeni bir dizinin kadrosu başarılı isimleri bir araya getiriyor. Yeni kadroya eklenen bir isim ise oldukça heyecan yarattı ve sevenlerini yeniden ekranlara döndüğü için çok mutlu edecek. Yasak Elma'daki karakteri çok konuşulmuştu, yine ortalığı karıştıracak. Peki hangi dizide hangi rolda yer almaya hazırlanıyor? İşte ayrıntılar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ünlü oyuncunun yeni rotası belli oldu! Yasak Elma’daki karakteri çok konuşulmuştu! Yine ortalığı karıştıracak…

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen isim bu kez yeni dizi haberi ile sevenlerini mutlu etti. Yasak Elma dizisindeki başarılı rolü ile izleyicilerin beğenisini kazanmıştı hatta aynı dizideki Nesrin Cavadzade ile adı aşk dedikodularına karışmıştı. Bu kez farklı bir kanalda yayınlanacak olan yeni dizinin kadrosuna ismini yazdırdı ve hayranları heyecanla hangi karaktere hayat vereceğini merak ediyor. İşte detaylar…

Ünlü oyuncunun yeni rotası belli oldu! Yasak Elma’daki karakteri çok konuşulmuştu! Yine ortalığı karıştıracak…

GÖKHAN ALKAN AŞKIN TARİFİ DİZİ KADROSUNDA!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre başarılı oyuncu #AtakanYılmaz, #NTCMedya'nın #KanalD için çekmeye başladığı #AşkınTarifi dizisinin kadrosuna katıldı.

Ünlü oyuncunun yeni rotası belli oldu! Yasak Elma’daki karakteri çok konuşulmuştu! Yine ortalığı karıştıracak…

GÖKHAN ALKAN KİMDİR?

Başarılı oyuncu, 8 Aralık 1987 tarihinde göçmen bir ailenin oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi.

Ünlü oyuncunun yeni rotası belli oldu! Yasak Elma’daki karakteri çok konuşulmuştu! Yine ortalığı karıştıracak…

Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Öğretmenliği bölümünün ardından Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret - Pazarlama ön lisans bölümünü de tamamladı.