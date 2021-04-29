Ünlü oyuncunun yeni rotası belli oldu! Yasak Elma’daki karakteri çok konuşulmuştu! Yine ortalığı karıştıracak…
Yeni dizilerden haberler gelmeye devam ederken oyuncu kadroları da şekilleniyor. Televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşması beklenen yeni bir dizinin kadrosu başarılı isimleri bir araya getiriyor. Yeni kadroya eklenen bir isim ise oldukça heyecan yarattı ve sevenlerini yeniden ekranlara döndüğü için çok mutlu edecek. Yasak Elma'daki karakteri çok konuşulmuştu, yine ortalığı karıştıracak. Peki hangi dizide hangi rolda yer almaya hazırlanıyor? İşte ayrıntılar…
Yeni dizilerden haberler gelmeye devam ederken oyuncu kadroları da şekilleniyor. Televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşması beklenen yeni bir dizinin kadrosu başarılı isimleri bir araya getiriyor. Yeni kadroya eklenen bir isim ise oldukça heyecan yarattı ve sevenlerini yeniden ekranlara döndüğü için çok mutlu edecek. Yasak Elma'daki karakteri çok konuşulmuştu, yine ortalığı karıştıracak. Peki hangi dizide hangi rolda yer almaya hazırlanıyor? İşte ayrıntılar…
Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen isim bu kez yeni dizi haberi ile sevenlerini mutlu etti. Yasak Elma dizisindeki başarılı rolü ile izleyicilerin beğenisini kazanmıştı hatta aynı dizideki Nesrin Cavadzade ile adı aşk dedikodularına karışmıştı. Bu kez farklı bir kanalda yayınlanacak olan yeni dizinin kadrosuna ismini yazdırdı ve hayranları heyecanla hangi karaktere hayat vereceğini merak ediyor. İşte detaylar…