Ünlü oyuncunun yeni rotası belli oldu! Yasak Elma’daki karakteri çok konuşulmuştu! Yine ortalığı karıştıracak…

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen isim bu kez yeni dizi haberi ile sevenlerini mutlu etti. Yasak Elma dizisindeki başarılı rolü ile izleyicilerin beğenisini kazanmıştı hatta aynı dizideki Nesrin Cavadzade ile adı aşk dedikodularına karışmıştı. Bu kez farklı bir kanalda yayınlanacak olan yeni dizinin kadrosuna ismini yazdırdı ve hayranları heyecanla hangi karaktere hayat vereceğini merak ediyor. İşte detaylar…