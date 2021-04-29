Alev Alev dizisinden ayrılan oyuncunun yeni projesi ortaya çıktı! Yeni dizide de fırtınalar estirmeye hazırlanıyor!

Alev Alev dizisinde başarılı oyunculuğu ile çok beğenilen bir oyuncu geçtiğimiz hafta vedası ile sevenlerini üzmüştü. Kısa bir süre sonra müjdeli haber geldi ve Alev Alev kadrosundan ayrılan oyuncunun yeni bir dizi için el sıkıştığı ortaya çıktı. Gündemde merakla hangi dizide ve hangi rolde yer aldığı araştırılır oldu. Yeni dizisinde de herkesi kendisine hayran bırakmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar…