Alev Alev dizisinden ayrılan oyuncunun yeni projesi ortaya çıktı! Yeni dizide de fırtınalar estirmeye hazırlanıyor!
Perşembe akşamları Show TV'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen Alev Alev dizisinden ayrılan oyuncunun yeni projesi ortaya çıktı. Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken dizide geçtiğimiz hafta bir ayrılık yaşanmıştı ve hemen sonrasında oyuncunun yeni rotası belli oldu. Sevenlerini oldukça mutlu eden bu gelişmelerden sonra detaylar merak edilerek sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Başarılı oyuncu yeni dizide de fırtınalar estirmeye hazırlanıyor, yine kendine hayran bırakacak.
Perşembe akşamları Show TV'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen Alev Alev dizisinden ayrılan oyuncunun yeni projesi ortaya çıktı. Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken dizide geçtiğimiz hafta bir ayrılık yaşanmıştı ve hemen sonrasında oyuncunun yeni rotası belli oldu. Sevenlerini oldukça mutlu eden bu gelişmelerden sonra detaylar merak edilerek sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Başarılı oyuncu yeni dizide de fırtınalar estirmeye hazırlanıyor, yine kendine hayran bırakacak.
Alev Alev dizisinde başarılı oyunculuğu ile çok beğenilen bir oyuncu geçtiğimiz hafta vedası ile sevenlerini üzmüştü. Kısa bir süre sonra müjdeli haber geldi ve Alev Alev kadrosundan ayrılan oyuncunun yeni bir dizi için el sıkıştığı ortaya çıktı. Gündemde merakla hangi dizide ve hangi rolde yer aldığı araştırılır oldu. Yeni dizisinde de herkesi kendisine hayran bırakmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar…