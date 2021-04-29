RAMAZAN İMSAKİYE
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Alev Alev dizisinden ayrılan oyuncunun yeni projesi ortaya çıktı! Yeni dizide de fırtınalar estirmeye hazırlanıyor!

Perşembe akşamları Show TV'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen Alev Alev dizisinden ayrılan oyuncunun yeni projesi ortaya çıktı. Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken dizide geçtiğimiz hafta bir ayrılık yaşanmıştı ve hemen sonrasında oyuncunun yeni rotası belli oldu. Sevenlerini oldukça mutlu eden bu gelişmelerden sonra detaylar merak edilerek sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Başarılı oyuncu yeni dizide de fırtınalar estirmeye hazırlanıyor, yine kendine hayran bırakacak.

29.04.2021 22:34 - Son Güncelleme: 29.04.2021 22:34
Alev Alev dizisinden ayrılan oyuncunun yeni projesi ortaya çıktı! Yeni dizide de fırtınalar estirmeye hazırlanıyor!

Perşembe akşamları Show TV'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen Alev Alev dizisinden ayrılan oyuncunun yeni projesi ortaya çıktı. Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken dizide geçtiğimiz hafta bir ayrılık yaşanmıştı ve hemen sonrasında oyuncunun yeni rotası belli oldu. Sevenlerini oldukça mutlu eden bu gelişmelerden sonra detaylar merak edilerek sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Başarılı oyuncu yeni dizide de fırtınalar estirmeye hazırlanıyor, yine kendine hayran bırakacak.

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Alev Alev dizisinden ayrılan oyuncunun yeni projesi ortaya çıktı! Yeni dizide de fırtınalar estirmeye hazırlanıyor!

Alev Alev dizisinde başarılı oyunculuğu ile çok beğenilen bir oyuncu geçtiğimiz hafta vedası ile sevenlerini üzmüştü. Kısa bir süre sonra müjdeli haber geldi ve Alev Alev kadrosundan ayrılan oyuncunun yeni bir dizi için el sıkıştığı ortaya çıktı. Gündemde merakla hangi dizide ve hangi rolde yer aldığı araştırılır oldu. Yeni dizisinde de herkesi kendisine hayran bırakmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar…

Alev Alev dizisinden ayrılan oyuncunun yeni projesi ortaya çıktı! Yeni dizide de fırtınalar estirmeye hazırlanıyor!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın twitter hesabından verdiği bilgiye göre Adıgüzel, Gökhan Alkan'ın ile birlikte Kalp Yarası isimli dizide başrolde yer alacak.

Alev Alev dizisinden ayrılan oyuncunun yeni projesi ortaya çıktı! Yeni dizide de fırtınalar estirmeye hazırlanıyor!

Toprak Can Adıgüzel'in hayat vereceği Ömer karakteri için, daha önce Seni Çok Bekledim dizisinde Erol'u oynayan İlhan Şen'in adı geçmişti. Ancak rol Adıgüzel'in oldu. Oyuncunun, rolü için binicilik dersleri almaya başladığı da belirtilmektiliyor

Alev Alev dizisinden ayrılan oyuncunun yeni projesi ortaya çıktı! Yeni dizide de fırtınalar estirmeye hazırlanıyor!

1992 İzmir doğumlu oyuncu, İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü mezunu. Kadın ve Mucize Doktor dizilerinde konuk oyunculuk yapmıştı. Tiyatroda sahneye çıkan Adıgüzel, Alev Alev dizisindeki Ali karakteri ile dikkatleri çekti.