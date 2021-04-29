Müge Anlı son bölümde kelimeler kifayetsiz kaldı! Kendisinden 28 yaş büyük Semra Kır'a tecavüz etti yetmedi o videolarla...
Müge Anlı son bölümde kelimeler kifayetsiz kaldı! Kendisinden 28 yaş büyük Semra Kır'a tecavüz etti yetmedi o videoları kullanarak çocuklarıyla tehdit etti. Sosyal medyadan 'teğmenim' diyerek tanıştığı kendisinden 28 yaş büyük Semra Kır'ı 195 bin lira dolandırdığı iddia edilen Sedat isimli şahıs, Müge Anlı canlı yayınında iddiaları kabul etmedi. Sosyal Medya'dan tanıştığı aşkı için hem evini hem arabasını satan Semra Kır mağdur olduğunu belirtti. Kendisinden 28 yaş büyük kadını dolandırdığı iddia edilen Sedat Bey ise asıl mağdurun kendisi olduğunu ifade ederek, 'müstehcen videolarım elinde, bana şantaj yapıyor' dedi. İşte Müge Anlı son bölümde kelimelerin kifayetsiz kaldığı o anlar...
Mersin'de yaşayan 53 yaşındaki Semra Kır sosyal medya hesabı üzerinden Şanlıurfa'da yaşadığını iddia eden biriyle tanıştı. Teğmen kıyafeti giymiş Sedat adlı kişi Semra Kır'dan 28 yaş küçük. Sedat, dedesiyle tanıştırmak için Şanlıurfa'ya gelmesini isteyince Semra Kır'da kalkıp Şanlıurfa'ya gitmiş. Sosyal Medya'dan tanıştığı aşkı için hem evini hem arabasını satan Semra Kır mağdur olduğunu belirtti.
Otobüse binip Mersin'e dönerken bana mesaj atıp borcu olduğunu söyledi. Müge Anlı Semra Hanım'a "Madem size tecavüz etti, niye polise gitmediniz?" diye sorduğunda Semra Hanım, "Bana evleneceğini söyledi, ondan dolayı gidip şikayet etmedim. Mersin'e gidince onunla görüşmek istemediğimi söyledim." dedi.
Viranşehir'de Sedat'ın evi olduğunu ve evinde de ipotek olduğunu belirten Semra Hanım, " Benden de evimi satmamı istedi. Bende satmam deyince bana tecavüz ettiği gün videolarımı çekmiş ve o videoları paylaşacağını ve hatta çocuklarımla tehdit etti. Bende evimi bundan dolayı sattım. Uygunsuz görüntülerimle beni tehdit edince bende evi sattım." dedi.