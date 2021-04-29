Müge Anlı son bölümde kelimeler kifayetsiz kaldı! Kendisinden 28 yaş büyük Semra Kır'a tecavüz etti yetmedi o videolarla...

Viranşehir'de Sedat'ın evi olduğunu ve evinde de ipotek olduğunu belirten Semra Hanım, " Benden de evimi satmamı istedi. Bende satmam deyince bana tecavüz ettiği gün videolarımı çekmiş ve o videoları paylaşacağını ve hatta çocuklarımla tehdit etti. Bende evimi bundan dolayı sattım. Uygunsuz görüntülerimle beni tehdit edince bende evi sattım." dedi.