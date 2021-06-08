Ümmügülsüm olayında Müge Anlı'yı çileden çıkartan sözler! 'Baba kadın ticareti mi yapıyor?' 14 yaşında istismarla hamile kalmış...

Müge Anlı'daki Ümmügülsüm olayı Türkiye gündeminde yerini aldı. Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, (8 Haziran 2021) 5 gün önce 7 aylık bebeği ile kayıplara karışan 15 yaşındaki Ümmügülsüm'ün hikayesinde akılalmaz iddialar yer aldı. 14 yaşında kaçırılarak cinsel istismara uğrayan ve 5 gün önce 7 aylık bebeği ile kayıplara karışan 15 yaşındaki Ümmügülsüm bulundu. Müge Anlı'ya konuşan Ümmügülsüm annesinin yanına dönmek istemediğini belirtti. Hasta yatağından kalkamayan çaresiz anne ise Müge Anlı canlı yayınında 'kızımı oradan kurtarın' diye yalvardı. Nedeni ise Songül Hanım'ın iddiasına göre; Ümmügülsüm Eroğlan'ın babası Ömer Bey'in beyaz kadın ticareti yapıyor ve bu sebeple cezaevine girdi. İşte detaylar...

08.06.2021 14:52 - Son Güncelleme: 08.06.2021 15:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





