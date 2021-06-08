Ümmügülsüm olayında Müge Anlı'yı çileden çıkartan sözler! 'Baba kadın ticareti mi yapıyor?' 14 yaşında istismarla hamile kalmış...
Müge Anlı'daki Ümmügülsüm olayı Türkiye gündeminde yerini aldı. Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, (8 Haziran 2021) 5 gün önce 7 aylık bebeği ile kayıplara karışan 15 yaşındaki Ümmügülsüm'ün hikayesinde akılalmaz iddialar yer aldı. 14 yaşında kaçırılarak cinsel istismara uğrayan ve 5 gün önce 7 aylık bebeği ile kayıplara karışan 15 yaşındaki Ümmügülsüm bulundu. Müge Anlı'ya konuşan Ümmügülsüm annesinin yanına dönmek istemediğini belirtti. Hasta yatağından kalkamayan çaresiz anne ise Müge Anlı canlı yayınında 'kızımı oradan kurtarın' diye yalvardı. Nedeni ise Songül Hanım'ın iddiasına göre; Ümmügülsüm Eroğlan'ın babası Ömer Bey'in beyaz kadın ticareti yapıyor ve bu sebeple cezaevine girdi. İşte detaylar...
'BABA KADIN TİCARETİ Mİ YAPIYOR?'
Ümmügülsüm olayında Müge Anlı'yı çileden çıkartan sözler! 14 yaşında istismarla hamile kalan ve 5 gün önce 7 aylık bebeği ile evden kaçan 15 yaşındaki Ümmügülsüm Eroğlu olayında Müge Anlı'da çarpıcı iddialar yer aldı. İşte 8 Haziran 2021 Müge Anlı son bölümde yaşananlar...
MÜGE ANLI'DAKİ ÜMMÜGÜLSÜM BULUNDU MU?
Müge Anlı canlı yayınlarını takip eden izleyiciler 7 aylık bebeğiyle kayıplara karışan Ümmügülsüm hakkında araştırılmalar yapılıyor. 15 yaşındaki Ümmügülsüm'ün yatalak annesi kızının nerede olduğunu bilmediği için Müge Anlı'dan yardım istedi. Müge Anlı olaya el attı ve Ümmügülsüm ile 7 aylık bebeğini buldu.
ÜMMÜGÜLSÜM KAÇIRILDI MI?
14 yaşındayken kaçırılıp istismara uğrayan ve 5 gündür kayıp olan Ümmügülsüm kim ya da kimler tarafından kaçırıldı bilinmiyor. Müge Anlı ve ekibi olayın peşine düştüğü sırada olayın altından tam bir aile trajedisi çıkıyor. 8 Haziran 2021 Salı günü canlı yayında karşı karşıya gelen anne ve baba Müge Anlı'ya sert ifadelerde bulundu.