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Kuruluş Osman 62. yeni bölüm: Bamsı Bey’in intikamı alınıyor, Togay günahlarının bedeli ödüyor, Malhun Hatun müjdeyi veriyor...

İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman 62. bölüm yine heyecan ve aksiyon yüklü sahneleriyle Atv ekranında olacak. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı heyecanın dozunu arttırırken neler yaşanacağı da merak ediliyor. Osman Bey, kurduğu oyunla eline geçirdiği ve Söğüt'e getirdiği Togay'ın cezasını keserek Bamsı Bey'in intikamını alacak, bu sırada Malhun Hatun ise büyük müjdeyi Osman Bey ile paylaşacak...

08.06.2021 11:12 - Son Güncelleme: 08.06.2021 11:18
Kuruluş Osman 62. yeni bölüm: Bamsı Bey’in intikamı alınıyor, Togay günahlarının bedeli ödüyor, Malhun Hatun müjdeyi veriyor...

KURULUŞ OSMAN 62. YENİ BÖLÜM

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 9 Haziran 2021 Çarşamba akşamı izleyiciyi birkez daha ekran başına kilitleyecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuruluş Osman 62. yeni bölüm: Bamsı Bey’in intikamı alınıyor, Togay günahlarının bedeli ödüyor, Malhun Hatun müjdeyi veriyor...

Başarılı oyuncu kadrosu, dev prodüksiyonu ve güçlü senaryosu ile başarıdan başarıya imza atan Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor.

Kuruluş Osman 62. yeni bölüm: Bamsı Bey’in intikamı alınıyor, Togay günahlarının bedeli ödüyor, Malhun Hatun müjdeyi veriyor...

Kuruluş Osman 62. bölüm 2. fragmanında Malhun Hatun'un Osman Bey'e büyük müjdeyi veriyor... İşte Kuruluş Osman 62. bölümde yaşanacaklar...

Kuruluş Osman 62. yeni bölüm: Bamsı Bey’in intikamı alınıyor, Togay günahlarının bedeli ödüyor, Malhun Hatun müjdeyi veriyor...

MALHUN HATUN'UN OSMAN BEY'E VERDİĞİ MÜJDE NE?

Malhun Hatun'un Osman Bey'e müjdesi ne? Osman Bey'in Togay'ın cezasını kesmesi uç bölgesindeki dengeleri nasıl değiştirecek?

Kuruluş Osman 62. yeni bölüm: Bamsı Bey’in intikamı alınıyor, Togay günahlarının bedeli ödüyor, Malhun Hatun müjdeyi veriyor...

Osman Bey, Moğolların vergi talebine ne yanıt verecek? Moğol valisinin destek sözü verdiği Nikola, nasıl bir strateji benimseyecek? Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakını bozabilecek mi? Bala Hatun, Malhun Hatun'un müjdesini nasıl karşılayacak? Kayı Obası, Moğol tehdidine karşı nasıl önlem alacak?