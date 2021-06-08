Kuruluş Osman 62. yeni bölüm: Bamsı Bey’in intikamı alınıyor, Togay günahlarının bedeli ödüyor, Malhun Hatun müjdeyi veriyor...

İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman 62. bölüm yine heyecan ve aksiyon yüklü sahneleriyle Atv ekranında olacak. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı heyecanın dozunu arttırırken neler yaşanacağı da merak ediliyor. Osman Bey, kurduğu oyunla eline geçirdiği ve Söğüt'e getirdiği Togay'ın cezasını keserek Bamsı Bey'in intikamını alacak, bu sırada Malhun Hatun ise büyük müjdeyi Osman Bey ile paylaşacak...

08.06.2021 11:12 - Son Güncelleme: 08.06.2021 11:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





