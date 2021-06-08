Esra Erol çileden çıktı! Has Hatun hakkındaki akılalmaz iddialar programa damga vurdu “Kan beynime sıçrıyor”

Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol'da programında ortalık karıştı. Esra Erol'da programına başvuran Hülya Karayılan, kardeşi Has Hatun ile birlikte stüdyoya gelerek kaynanası nedeniyle eşi Mehmet Karayılan'la ayrı yaşadıklarını söylemişti. Annesi ile eşi arasında kalan Mehmet Karayılan da takip eden günlerde canlı yayına çıkarak eşinden boşanmak istemediğini belirmişti. Türkiye'nin konuştuğu Mehmet-Hülya Karayılan olayının ardından Has Hatun ile Hülya hakkında ortaya atılan akılalmaz iddialar izleyicileri şoke etti. İşte detaylar…

08.06.2021 19:33 - Son Güncelleme: 08.06.2021 19:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





