Esra Erol çileden çıktı! Has Hatun hakkındaki akılalmaz iddialar programa damga vurdu “Kan beynime sıçrıyor”
Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol'da programında ortalık karıştı. Esra Erol'da programına başvuran Hülya Karayılan, kardeşi Has Hatun ile birlikte stüdyoya gelerek kaynanası nedeniyle eşi Mehmet Karayılan'la ayrı yaşadıklarını söylemişti. Annesi ile eşi arasında kalan Mehmet Karayılan da takip eden günlerde canlı yayına çıkarak eşinden boşanmak istemediğini belirmişti. Türkiye'nin konuştuğu Mehmet-Hülya Karayılan olayının ardından Has Hatun ile Hülya hakkında ortaya atılan akılalmaz iddialar izleyicileri şoke etti. İşte detaylar…
08.06.2021 19:33
- Son Güncelleme: 08.06.2021 19:51
Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol'da programı, kayıpları bulup aileleriyle buluşturmaya, küsleri barıştırmaya ve boşanmak isteyen çiftlerin boşanmasına yardımcı olmaya devam ediyor.
Milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen programa son olarak eşi Mehmet Karayılan'ın annesinden korkusu yüzünden kendisine geri dönemediğini iddia eden Hülya Karayılan ve kardeşi Has Hatun'un hakkında gelen ihbarlar damga vurdu.
'HAS HATUN CEZAEVİNDE YATTI'
İsmini vermek istemeyen bir izleyici canlı yayına telefonla bağlanarak "Onların yemediği halt yok. Has Hatun cezaevinde yattı. Bunun nedenini açıklasın" dedi. Has Hatun da 2019 yılında cezaevine girdiğini belirterek hangi suçtan yattığını söylemek istemedi.
EŞİNİN YANINDAN KALKTI!
Mehmet Karayılan ise gelen ihbarın üzerine eşi Hülya Karayılan'ın yanından kalkarak ağabeyi Murat Karayılan'ın yanına geçti. Mehmet Bey, Esra Erol'un "Bu olaydan haberin var mıydı?" sorusuna "Birkaç gün önce haberim oldu" dedi.
İki çocuk annesi olan Has Hatun, hakkında ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmedi. Has Hatun'un evine girip çıkanlardan kendi çocuklarını koruyamadığı, sahip çıkamadığı ve eve gelenlerin çocukları istismar ettiği iddia edildi.