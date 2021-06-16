Üç efsane ismin sonunu getirmişlerdi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da üst üste 2 veda! Şimdi avaneleri meydana çıkacak
Dün akşam muhteşem bir bölümle sezon finali yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da iki isim diziye veda ederek macerasını noktaladı. Salı akşamlarının en çok izlenen yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 199. bölümüyle yaz tatiline girdi. Heyecanın dorukta olduğu bölümde dün akşam Hızır'ın planı sayesinde Kimsesiz Doğan'ın intikamı alındı. Doğan'ı pusuya düşürerek katleden Volkan ve Savaş'ın sonu geldi. Volkan ve Savaş karakterleriyle diziye damgasını vuran Erdinç Gülener ve Hakkı Ergök dün akşam yayınlanan bölümde diziye veda eden isimlerden oldu.
Üç efsane ismin sonunu getirmişlerdi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da üst üste 2 veda! Şimdi avaneleri meydana çıkacak. EDHO efsane bir sezon finali bölümüyle ekranlara kısa süreliğine veda etti. Sezon finali bölümünde Kimsesiz Doğan'ı öldüren Savaş ve Volkan'dan yaptıklarının hesapları tek tek soruldu. Hızır'a pusu kurup onu öldürmeye çalışan ve Doğan Baba'nın katili olan Volkan karakterinin defteri dürüldü. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 199. bölümünde Savaş karakterine hayat veren Hakkı Ergök ve Volkan karakterine hayat veren Erdinç Gülener diziye veda etti.