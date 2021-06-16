Üç efsane ismin sonunu getirmişlerdi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da üst üste 2 veda! Şimdi avaneleri meydana çıkacak

Dün akşam muhteşem bir bölümle sezon finali yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da iki isim diziye veda ederek macerasını noktaladı. Salı akşamlarının en çok izlenen yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 199. bölümüyle yaz tatiline girdi. Heyecanın dorukta olduğu bölümde dün akşam Hızır'ın planı sayesinde Kimsesiz Doğan'ın intikamı alındı. Doğan'ı pusuya düşürerek katleden Volkan ve Savaş'ın sonu geldi. Volkan ve Savaş karakterleriyle diziye damgasını vuran Erdinç Gülener ve Hakkı Ergök dün akşam yayınlanan bölümde diziye veda eden isimlerden oldu.

16.06.2021 13:32 - Son Güncelleme: 16.06.2021 13:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





