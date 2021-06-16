Kutlu Bike’yle evleneceğini açıklıyor! Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı işte yeni bölümden ipuçlar…
Kutlu Bike'yle evleneceğini açıklıyor! Başrolünü Emre Kıvılcım'ın üstlendiği Bozkır Arslanı Celaleddin, yayınlanan son bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemişti. Atv'nin sevilen dizisi, yayınlanan yeni bölüm fragmanlarıyla nefes kesti. Celaleddin'in Kutlu Bike'yle evleneceğini açıkladığı Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölüm 2. Fragmanı ise heyecanı kat kat arttırdı. Peki Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar…
16.06.2021 20:00
- Son Güncelleme: 16.06.2021 20:00
Muhteşem prodüksiyonu ve heyecan yüklü öyküsü ile büyük ilgi gören dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin', Cuma akşamı 20.00'de beşinci bölümüyle atv ekranında olacak. Peki Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölümde neler yaşanacak? İşte ipuçları…
BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Bozkır Arslanı Celaleddin'in beşinci bölümünde, Türkan Hatun'un tüm itirazlarına rağmen Kutlu Bike'yle evlenmeye karar veren Celaleddin, Haşhaşilerin ölümcül tuzağına düşüyor.
Mihricihan'ın planıyla zehirli bir yılanın hedefine konan Kutlu Bike'ye yapılan saldırı Celaleddin'i çileden çıkarır.
Celaleddin, Türkan Hatun'un tüm itirazlarına rağmen Kutlu Bike ile evlenmekte kararlı olduğunu açıklar. Bu haber Behram tarafından sevinçle karşılanır.
Haşhaşiler, Kutlu Bike vasıtasıyla Celaleddin'i ortadan kaldırmak ve Cengiz Han'ın saldırısı öncesinde ülkeyi iyice zayıflatmak için şeytani bir plan kurar.
Sultan Aleaddin, Moğol tehlikesine karşı ülkesini korumak için yeni bir ittifak ararken, Türkan Hatun saraydaki nüfuzunu artırmak üzere hamleler yapar.