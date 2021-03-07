O iki isim Hercai’ye veda ediyor! Herkes onları çok sevmişti! Hercai’den ayrıldıklarını sosyal medyadan duyurdu!
O iki isim Hercai'ye veda ediyor, ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisinden ayrılacak olan oyuncuları izleyiciler çok sevmişti. 3 sezondur devam eden ve Pazar akşamları ekrana gelen Hercai'ye yeni oyuncular eklenirken ayrılanlar da olmuştu. Bu ayrılıklara bir yenisi daha eklendi ve Ebru Şahin Hercai'den ayrıldıklarını sosyal medyadan duyurdu. Peki diziye veda eden bu iki isim kim? Nasıl bir konu ile veda edecekler, sonrasında dizide değişiklikler olacak mı? İşte merak edilenler…
O iki isim Hercai'ye veda ediyor, ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisinden ayrılacak olan oyuncuları izleyiciler çok sevmişti. 3 sezondur devam eden ve Pazar akşamları ekrana gelen Hercai'ye yeni oyuncular eklenirken ayrılanlar da olmuştu. Bu ayrılıklara bir yenisi daha eklendi ve Ebru Şahin Hercai'den ayrıldıklarını sosyal medyadan duyurdu. Peki diziye veda eden bu iki isim kim? Nasıl bir konu ile veda edecekler, sonrasında dizide değişiklikler olacak mı? İşte merak edilenler…
Pazar akşamları ATV'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen Hercai dizisinde değişiklikler birbiri ardında geliyor. İlk bölümden buy ana dizide rol alan Gönül ve Azat karakterleri düşman ailelerde olmalarına ragmen önce en yakın arkadaş olurken daha sonrasında bu dostluk aşka dönüşüyor. Ailelerinin istememelerine ragmen bir arada olan Hercai Gönül ve Azat bugünkü bölümde gizlice evleniyorlar ve buralardan uzaklaşma kararı alıyorlar. Ebru Şahin yaptığı sosyal media paylaşımıyla ikilinin Hercai'den ayrıldığını doğrulamış oldu. İşte detaylar…
DİZİYE VEDA EDİYORLAR!
Şahin, rol arkadaşları ile verdiği bir pozu paylaşarak "Yolunuz çok güzel ve bereketli olsun, huzur dolu buluşalım" notunu düştü. Oya Unustası, bu paylaşıma "Aretim, ballım, ağlatmasan" notunu düşerken, Taşanlar ise "Devrem, sana yazılacak bin tane cümlem var ama duygusala bağlamayalım de mi" notunu düştü.
OYA UNUSTASI KİMDİR?
Oya Unustası, 1988 senesinde İstanbul, Kadıköy'de dünyaya geldi. Aslen İzmir, Bucalı olan Unustası'nın anne tarafı büyükleri Selanik göçmeni, baba tarafı büyükleri ise Bulgaristan göçmenidir. İki ablası, bir abisi vardır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Flüt Bölümü mezunudur.
Ayla Algan'dan oyunculuk ve sahne sanatları eğitimi aldı.Oya Unustası (Nergis) rolünü oynadığı "Beyaz Karanfil" adlı dizide Kenan Çoban (Zülfü),Hakan Boyav, Ali Sürmeli (Osman),Okan Turan, Çağlar Ertuğrul (Başar) ve Chloe Loughnan (Berrak) karakterini oynamıştır.ATV'de yayınlanan "Masum Değiliz" dizisinde başrollerde Uraz Kaygılaroğlu, Damla Sönmez, Aras Aydın, Ushan Çakır, Oya Unustası ve Sercan Badur ile birlikte rol aldı.