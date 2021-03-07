O iki isim Hercai’ye veda ediyor! Herkes onları çok sevmişti! Hercai’den ayrıldıklarını sosyal medyadan duyurdu!

O iki isim Hercai'ye veda ediyor, ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisinden ayrılacak olan oyuncuları izleyiciler çok sevmişti. 3 sezondur devam eden ve Pazar akşamları ekrana gelen Hercai'ye yeni oyuncular eklenirken ayrılanlar da olmuştu. Bu ayrılıklara bir yenisi daha eklendi ve Ebru Şahin Hercai'den ayrıldıklarını sosyal medyadan duyurdu. Peki diziye veda eden bu iki isim kim? Nasıl bir konu ile veda edecekler, sonrasında dizide değişiklikler olacak mı? İşte merak edilenler…