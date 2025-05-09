ATV YAYIN AKIŞI: 9 Mayıs hangi diziler ve filmler var? İşte tüm kanalların yayın akışı

Bu akşam izleyiciler, "Bugün hangi dizi ve filmler var?" sorusuna yanıt arıyor. Birbirinden farklı yapımlar İzleyiciyle buluşurken ATV, Show TV, Star TV ve TRT 1 gibi öne çıkan kanalların yayın akışı takip ediliyor. Peki 9 Mayıs Perşembe günü televizyonda neler var?
Bugün televizyonda hangi diziler var?
ATV: Sustalı Ceylan (yeni bölüm)
TRT 1: Bir Zamanlar İstanbul
Show Tv: Kızılcık Şerbeti
Star Tv: Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı
Kanal D: Arka Sokaklar
9 MAYIS ATV YAYIN AKIŞI
07:00 – Kahvaltı Haberleri
08:30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor (Canlı)
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Sustalı Ceylan
9 MAYIS TRT 1 YAYIN AKIŞI
10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 – Seksenler
14:30 – Teşkilat
17:40 – Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber Bülteni
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Bir Zamanlar İstanbu
9 MAYIS STAR TV YAYIN AKIŞI
09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı Yayın)
13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak (Canlı Yayın)
16:15 – Aramızda Kalsın (Yerli Dizi - Tekrar)
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı (Yabancı Film – TV'de İlk Kez)
9 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Kavak Yelleri (Tekrar)
09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm – Canlı)
11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)
13:30 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
16:45 – Arka Sokaklar (Tekrar)
18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 – Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)