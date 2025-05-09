ATV YAYIN AKIŞI: 9 Mayıs hangi diziler ve filmler var? İşte tüm kanalların yayın akışı

Bu akşam izleyiciler, "Bugün hangi dizi ve filmler var?" sorusuna yanıt arıyor. Birbirinden farklı yapımlar İzleyiciyle buluşurken ATV, Show TV, Star TV ve TRT 1 gibi öne çıkan kanalların yayın akışı takip ediliyor. Peki 9 Mayıs Perşembe günü televizyonda neler var?