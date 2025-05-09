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ATV YAYIN AKIŞI: 9 Mayıs hangi diziler ve filmler var? İşte tüm kanalların yayın akışı

9 Mayıs 2025 Cuma günü televizyon keyfi yapmak isteyen izleyiciler, kanalların bu akşamki yayın akışını merak ediyor. ATVde ekrana gelecek olan Sustalı Ceylan dizisi dikkat çekerken, TRT 1, Kanal D, Show TV ve diğer ulusal kanallarda yayınlanacak dizi, film ve programlar da yakından takip ediliyor. Hafta sonu öncesi ekran başında vakit geçirmek isteyenler için "Bu akşam televizyonda ne var?" sorusunu araştırıyor. İşte, 9 Mayıs Cuma güncel TV yayın akışı!

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Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 10:24 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 10:24
ATV YAYIN AKIŞI: 9 Mayıs hangi diziler ve filmler var? İşte tüm kanalların yayın akışı

Bu akşam izleyiciler, "Bugün hangi dizi ve filmler var?" sorusuna yanıt arıyor. Birbirinden farklı yapımlar İzleyiciyle buluşurken ATV, Show TV, Star TV ve TRT 1 gibi öne çıkan kanalların yayın akışı takip ediliyor. Peki 9 Mayıs Perşembe günü televizyonda neler var?

ATV YAYIN AKIŞI: 9 Mayıs hangi diziler ve filmler var? İşte tüm kanalların yayın akışı

Bugün televizyonda hangi diziler var?

ATV: Sustalı Ceylan (yeni bölüm)

TRT 1: Bir Zamanlar İstanbul

Show Tv: Kızılcık Şerbeti

Star Tv: Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı

Kanal D: Arka Sokaklar

ATV YAYIN AKIŞI: 9 Mayıs hangi diziler ve filmler var? İşte tüm kanalların yayın akışı

9 MAYIS ATV YAYIN AKIŞI

07:00 – Kahvaltı Haberleri

08:30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor (Canlı)

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Sustalı Ceylan

ATV YAYIN AKIŞI: 9 Mayıs hangi diziler ve filmler var? İşte tüm kanalların yayın akışı

9 MAYIS TRT 1 YAYIN AKIŞI

10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 – Seksenler

14:30 – Teşkilat

17:40 – Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber Bülteni

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Bir Zamanlar İstanbu

ATV YAYIN AKIŞI: 9 Mayıs hangi diziler ve filmler var? İşte tüm kanalların yayın akışı

9 MAYIS SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 – Bu Sabah (Canlı)

10:00 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar Bölüm)

12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)

18:45 – Show Ana Haber (Canlı)

20:00 – Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)

ATV YAYIN AKIŞI: 9 Mayıs hangi diziler ve filmler var? İşte tüm kanalların yayın akışı

9 MAYIS STAR TV YAYIN AKIŞI

09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı Yayın)

13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak (Canlı Yayın)

16:15 – Aramızda Kalsın (Yerli Dizi - Tekrar)

19:00 – Star Haber (Canlı)

20:00 – Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı (Yabancı Film – TV'de İlk Kez)

ATV YAYIN AKIŞI: 9 Mayıs hangi diziler ve filmler var? İşte tüm kanalların yayın akışı

9 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Kavak Yelleri (Tekrar)

09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm – Canlı)

11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)

13:30 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:45 – Arka Sokaklar (Tekrar)

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 – Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)