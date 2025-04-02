ATV YAYIN AKIŞI 2 NİSAN | Bu akşam hangi diziler, filmler ve programlar var? İşte TV yayın akışı…

İzleyiciler, bu akşam ATV ve TRT 1 ekranlarında hangi dizilerin yayınlanacağını takip ediyor. Televizyon ekranlarında bugün hangi programların yer aldığını merak eden seyirciler, 2 Nisan Çarşamba günü TV yayın akışını araştırıyor. Peki bu akşam hangi diziler, filmler ve programlar var? İşte detaylar!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
ATV: Fenerbahçe - Galatasaray (20:45)
TRT 1: Yabancı Sinema "Sherlock Holmes"
KANAL D: Eşref Rüya
STAR TV: Sahipsizler
SHOW TV: Güldür Güldür Show
2 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Nursel ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
19:45 Derbi Günü
20:45 Fenerbahçe - Galatasaray
22:50 Kuruluş Osman
01:50 Can Borcu
05:00 Hercai
2 NİSAN TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:30 Hayallerinin Peşinde
06:20 Türk Sineması "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa"
07:50 Vuslat
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:45 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Sherlock Holmes"
22:45 Gönül Dağı
01:35 Yabancı Sinema "Sherlock Holmes"
03:35 Seksenler
04:45 Lingo Türkiye
2 NİSAN SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Siyah Kalp
02:30 Deha
04:30 Kızılcık Şerbeti
2 NİSAN STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
22:45 Yalı Çapkını
03:00 Tarkan
04:30 Sefirin Kızı
06:00 Kiralık Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
22:45 Eşref Rüya
01:15 Arka Sokaklar
03:30 Yargı
05:00 Kuzey Güney
(Kaynak: Fotoğraflar AA'dan alındı)