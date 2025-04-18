TV YAYIN AKIŞI 18 NİSAN CUMA | Bu akşam hangi dizi, film ve programlar var?

Seyirciler, 18 Nisan Cuma akşamı yayınlanacak olan dizi ve filmlerin hangi kanalda olduğunu merak ediyor. Haftanın son iş gününde ekrana gelecek dizi ve programlar merakla beklenirken, TRT 1'de Bir Zamanlar İstanbul ve ATV'de Sustalı Ceylan yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Peki bu akşam hangi diziler var? İşte 18 Nisan Cuma akşamına ait güncel yayın akışı…
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
ATV: Sustalı Ceylan (yeni bölüm)
TRT 1: Bir Zamanlar İstanbul
KANAL D: Arka Sokaklar
STAR TV: Banker Bilo (yerli film)
SHOW TV: Kızılcık Şerbeti (yeni bölüm)
18 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI
07:00 – Kahvaltı Haberleri
08:30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor (Canlı)
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Sustalı Ceylan – 3. Bölüm (Yeni Bölüm)
18 NİSAN TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 – Hayallerinin Peşinde
06:40 – Vuslat
10:30 – Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 – Seksenler
14:25 – Teşkilat
17:40 – Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Bir Zamanlar İstanbul
18 NİSAN STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – Güne Başlarken (Canlı)
09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer (Yeni Bölüm)
13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak (Yeni Bölüm)
16:15 – Kiralık Aşk (Tekrar)
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Banker Bilo (Yerli Film)