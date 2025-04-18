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TV YAYIN AKIŞI 18 NİSAN CUMA | Bu akşam hangi dizi, film ve programlar var?

18 Nisan 2025 Cuma akşamı televizyon ekranlarında hangi dizilerin yayınlandığı merak ediliyor. Hafta içi prime time saatlerinde süren reyting mücadelesi hız kesmeden devam ederken, özellikle ATV, TRT 1, Show TV ve Star TV gibi öne çıkan kanalların hangi yapımları yayınlayacağı takip ediliyor. Peki bu akşam hangi diziler var? İşte tv yayın akışı!

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Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 09:11 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 09:11
TV YAYIN AKIŞI 18 NİSAN CUMA | Bu akşam hangi dizi, film ve programlar var?

Seyirciler, 18 Nisan Cuma akşamı yayınlanacak olan dizi ve filmlerin hangi kanalda olduğunu merak ediyor. Haftanın son iş gününde ekrana gelecek dizi ve programlar merakla beklenirken, TRT 1'de Bir Zamanlar İstanbul ve ATV'de Sustalı Ceylan yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Peki bu akşam hangi diziler var? İşte 18 Nisan Cuma akşamına ait güncel yayın akışı…

TV YAYIN AKIŞI 18 NİSAN CUMA | Bu akşam hangi dizi, film ve programlar var?

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

ATV: Sustalı Ceylan (yeni bölüm)

TRT 1: Bir Zamanlar İstanbul

KANAL D: Arka Sokaklar

STAR TV: Banker Bilo (yerli film)

SHOW TV: Kızılcık Şerbeti (yeni bölüm)

TV YAYIN AKIŞI 18 NİSAN CUMA | Bu akşam hangi dizi, film ve programlar var?

18 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI

07:00 – Kahvaltı Haberleri

08:30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor (Canlı)

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Sustalı Ceylan – 3. Bölüm (Yeni Bölüm)

TV YAYIN AKIŞI 18 NİSAN CUMA | Bu akşam hangi dizi, film ve programlar var?

18 NİSAN TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 – Hayallerinin Peşinde

06:40 – Vuslat

10:30 – Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 – Seksenler

14:25 – Teşkilat

17:40 – Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Bir Zamanlar İstanbul

TV YAYIN AKIŞI 18 NİSAN CUMA | Bu akşam hangi dizi, film ve programlar var?

18 NİSAN KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Kavak Yelleri (Tekrar)

09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)

11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)

13:00 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:00 – Arka Sokaklar (Tekrar)

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 – Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

TV YAYIN AKIŞI 18 NİSAN CUMA | Bu akşam hangi dizi, film ve programlar var?

18 NİSAN STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – Güne Başlarken (Canlı)

09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer (Yeni Bölüm)

13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak (Yeni Bölüm)

16:15 – Kiralık Aşk (Tekrar)

19:00 – Star Haber (Canlı)

20:00 – Banker Bilo (Yerli Film)

TV YAYIN AKIŞI 18 NİSAN CUMA | Bu akşam hangi dizi, film ve programlar var?

18 NİSAN SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 – Bu Sabah (Canlı)

10:00 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)

18:45 – Show Ana Haber (Canlı)

20:00 – Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)