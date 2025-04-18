TV YAYIN AKIŞI 18 NİSAN CUMA | Bu akşam hangi dizi, film ve programlar var?

Seyirciler, 18 Nisan Cuma akşamı yayınlanacak olan dizi ve filmlerin hangi kanalda olduğunu merak ediyor. Haftanın son iş gününde ekrana gelecek dizi ve programlar merakla beklenirken, TRT 1'de Bir Zamanlar İstanbul ve ATV'de Sustalı Ceylan yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Peki bu akşam hangi diziler var? İşte 18 Nisan Cuma akşamına ait güncel yayın akışı…