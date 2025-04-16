ATV YAYIN AKIŞI 16 NİSAN | Kuruluş Osman bu akşam var mı? Bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

İzleyiciler, 16 Nisan 2025 Çarşamba akşamı için yayın akışını merak ediyor. TRT 1'de UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanacak ve Inter-Bayern Münih karşılaşması futbolseverlerle buluşacak. ATV'de sevilen yapım Kuruluş Osman yeni bölümüyle yayınlanırken Kanal D'de ise Eşref Rüya dizisi ekranlarda olacak. İşte 16 Nisan Çarşamba günü kanalların güncel yayın akışı listesi…
16 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Kuruluş Osman (188. Bölüm)
16 NİSAN TRT 1 YAYIN AKIŞI
10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 – Seksenler
14:45 – Teşkilat
17:40 – Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber
19:50 – İddiaların Aksine
19:55 – Yabancı Sinema: Gol 2
22:00 – UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final: Inter – Bayern Münih
16 NİSAN KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Kavak Yelleri (Tekrar)
09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)
11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)
13:00 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
16:00 – Arka Sokaklar (Tekrar)
18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 – Eşref Rüya (Yeni Bölüm – 4. Bölüm)
16 NİSAN STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – Güne Başlarken (Güncel – Canlı)
09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer (Güncel – Canlı)
13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak (Güncel – Canlı)
16:15 – Kiralık Aşk (Yerli Dizi – Tekrar)
19:00 – Star Haber (Haber – Canlı)
20:00 – Sahipsizler (Yerli Dizi – Yeni Bölüm)
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
ATV: 20:00 – Kuruluş Osman (188. Bölüm)
TRT 1: 22:00 – UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final: Inter – Bayern Münih
KANAL D: 20:00 – Eşref Rüya (Yeni Bölüm – 4. Bölüm)
STAR TV: 20:00 – Sahipsizler (Yerli Dizi – Yeni Bölüm)
SHOW TV: 20:00 – Güldür Güldür Show (Tekrar)