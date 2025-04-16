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ATV YAYIN AKIŞI 16 NİSAN | Kuruluş Osman bu akşam var mı? Bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

16 Nisan 2025 Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında yine birbirinden iddialı yapımlar yayınlanacak. Hafta içi prime time kuşağında yaşanan reyting yarışı hız kesmeden devam ederken, ATV, TRT 1, Show TV ve Star TV gibi kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından takip ediliyor. Peki bu akşam hangi diziler var? İşte tv yayın akışı!

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Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 10:11 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 10:16
ATV YAYIN AKIŞI 16 NİSAN | Kuruluş Osman bu akşam var mı? Bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

İzleyiciler, 16 Nisan 2025 Çarşamba akşamı için yayın akışını merak ediyor. TRT 1'de UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanacak ve Inter-Bayern Münih karşılaşması futbolseverlerle buluşacak. ATV'de sevilen yapım Kuruluş Osman yeni bölümüyle yayınlanırken Kanal D'de ise Eşref Rüya dizisi ekranlarda olacak. İşte 16 Nisan Çarşamba günü kanalların güncel yayın akışı listesi…

ATV YAYIN AKIŞI 16 NİSAN | Kuruluş Osman bu akşam var mı? Bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

16 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Kuruluş Osman (188. Bölüm)

ATV YAYIN AKIŞI 16 NİSAN | Kuruluş Osman bu akşam var mı? Bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

16 NİSAN TRT 1 YAYIN AKIŞI

10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 – Seksenler

14:45 – Teşkilat

17:40 – Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber

19:50 – İddiaların Aksine

19:55 – Yabancı Sinema: Gol 2

22:00 – UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final: Inter – Bayern Münih

ATV YAYIN AKIŞI 16 NİSAN | Kuruluş Osman bu akşam var mı? Bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

16 NİSAN KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Kavak Yelleri (Tekrar)

09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)

11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)

13:00 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:00 – Arka Sokaklar (Tekrar)

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 – Eşref Rüya (Yeni Bölüm – 4. Bölüm)

ATV YAYIN AKIŞI 16 NİSAN | Kuruluş Osman bu akşam var mı? Bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

16 NİSAN SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 – Bu Sabah (Canlı)

10:00 – Bahar (Tekrar)

12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)

18:45 – Show Ana Haber (Canlı)

20:00 – Güldür Güldür Show (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI 16 NİSAN | Kuruluş Osman bu akşam var mı? Bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

16 NİSAN STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – Güne Başlarken (Güncel – Canlı)

09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer (Güncel – Canlı)

13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak (Güncel – Canlı)

16:15 – Kiralık Aşk (Yerli Dizi – Tekrar)

19:00 – Star Haber (Haber – Canlı)

20:00 – Sahipsizler (Yerli Dizi – Yeni Bölüm)

ATV YAYIN AKIŞI 16 NİSAN | Kuruluş Osman bu akşam var mı? Bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

ATV: 20:00 – Kuruluş Osman (188. Bölüm)

TRT 1: 22:00 – UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final: Inter – Bayern Münih

KANAL D: 20:00 – Eşref Rüya (Yeni Bölüm – 4. Bölüm)

STAR TV: 20:00 – Sahipsizler (Yerli Dizi – Yeni Bölüm)

SHOW TV: 20:00 – Güldür Güldür Show (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI 16 NİSAN | Kuruluş Osman bu akşam var mı? Bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv, AA)