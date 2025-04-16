ATV YAYIN AKIŞI 16 NİSAN | Kuruluş Osman bu akşam var mı? Bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

İzleyiciler, 16 Nisan 2025 Çarşamba akşamı için yayın akışını merak ediyor. TRT 1'de UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanacak ve Inter-Bayern Münih karşılaşması futbolseverlerle buluşacak. ATV'de sevilen yapım Kuruluş Osman yeni bölümüyle yayınlanırken Kanal D'de ise Eşref Rüya dizisi ekranlarda olacak. İşte 16 Nisan Çarşamba günü kanalların güncel yayın akışı listesi…