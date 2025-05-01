TV YAYIN AKIŞI 1 MAYIS 2025: Bu akşam hangi diziler var? ATV, Kanal D, Star TV, Show TV yayın akışı listesi!

Bu akşam izleyiciler, "Bugün hangi diziler ve programlar var?" sorusuna yanıt arıyor. Ulusal kanalların prime time kuşağında birbirinden farklı yapımlar ekranlara gelirken ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 gibi popüler kanalların yayın akışı takip ediliyor. İşte bu akşam (1 Mayıs) televizyon ekranlarında yayınlanacak dizi ve programların yayın akışı…