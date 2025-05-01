TV YAYIN AKIŞI 1 MAYIS 2025: Bu akşam hangi diziler var? ATV, Kanal D, Star TV, Show TV yayın akışı listesi!

Bu akşam izleyiciler, "Bugün hangi diziler ve programlar var?" sorusuna yanıt arıyor. Ulusal kanalların prime time kuşağında birbirinden farklı yapımlar ekranlara gelirken ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 gibi popüler kanalların yayın akışı takip ediliyor. İşte bu akşam (1 Mayıs) televizyon ekranlarında yayınlanacak dizi ve programların yayın akışı…
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
ATV: Cem Karaca'nın Gözyaşları
TRT 1: Bebek Firarda
Show Tv: Siyah Kalp
Star Tv: Bizim Aile
Kanal D: İnci Taneleri
1 MAYIS ATV YAYIN AKIŞI
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Cem Karaca'nın Gözyaşları (TV'de ilk / Yerli Sinema)
22:45 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
1 MAYIS TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:45 – Vuslat
10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 – Seksenler
14:30 – Teşkilat
17:40 – Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Yabancı Sinema: Bebek Firarda
22:00 – UEFA Avrupa Ligi Yarı Final: Athletic Club - Manchester United
1 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Kavak Yelleri (Tekrar)
09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)
11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)
13:30 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
16:45 – Arka Sokaklar (Tekrar)
18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 – İnci Taneleri (Yeni Bölüm)
1 MAYIS SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 – Bu Sabah (Canlı)
10:00 – Siyah Kalp (Tekrar)
12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
20:00 – Siyah Kalp (Yeni Bölüm)
00:15 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
1 MAYIS STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – Güne Başlarken (Canlı)
09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı)
13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak (Canlı)
16:15 – Kiralık Aşk (Yerli Dizi – Tekrar)
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Bizim Aile (Yerli Sinema)