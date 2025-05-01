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TV YAYIN AKIŞI 1 MAYIS 2025: Bu akşam hangi diziler var? ATV, Kanal D, Star TV, Show TV yayın akışı listesi!

1 Mayıs Perşembe günü televizyon ekranlarında hangi dizi ve filmlerin yayınlanacağı merak ediliyor. Atv'de ve televizyon ekranlarında ilk kez Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi yayınlanırken 1 Mayıs Perşembe günü için izleyiciler, TRT 1, Kanal D, Show Tv yayın akışını takip ediyor. Peki bu akşam hangi diziler var? İşte tüm kanalların yayın akışı!

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Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 09:52 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 09:57
TV YAYIN AKIŞI 1 MAYIS 2025: Bu akşam hangi diziler var? ATV, Kanal D, Star TV, Show TV yayın akışı listesi!

Bu akşam izleyiciler, "Bugün hangi diziler ve programlar var?" sorusuna yanıt arıyor. Ulusal kanalların prime time kuşağında birbirinden farklı yapımlar ekranlara gelirken ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 gibi popüler kanalların yayın akışı takip ediliyor. İşte bu akşam (1 Mayıs) televizyon ekranlarında yayınlanacak dizi ve programların yayın akışı…

TV YAYIN AKIŞI 1 MAYIS 2025: Bu akşam hangi diziler var? ATV, Kanal D, Star TV, Show TV yayın akışı listesi!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

ATV: Cem Karaca'nın Gözyaşları

TRT 1: Bebek Firarda

Show Tv: Siyah Kalp

Star Tv: Bizim Aile

Kanal D: İnci Taneleri

TV YAYIN AKIŞI 1 MAYIS 2025: Bu akşam hangi diziler var? ATV, Kanal D, Star TV, Show TV yayın akışı listesi!

1 MAYIS ATV YAYIN AKIŞI

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Cem Karaca'nın Gözyaşları (TV'de ilk / Yerli Sinema)

22:45 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

TV YAYIN AKIŞI 1 MAYIS 2025: Bu akşam hangi diziler var? ATV, Kanal D, Star TV, Show TV yayın akışı listesi!

1 MAYIS TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:45 – Vuslat

10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 – Seksenler

14:30 – Teşkilat

17:40 – Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Yabancı Sinema: Bebek Firarda

22:00 – UEFA Avrupa Ligi Yarı Final: Athletic Club - Manchester United

TV YAYIN AKIŞI 1 MAYIS 2025: Bu akşam hangi diziler var? ATV, Kanal D, Star TV, Show TV yayın akışı listesi!

1 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Kavak Yelleri (Tekrar)

09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)

11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)

13:30 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:45 – Arka Sokaklar (Tekrar)

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 – İnci Taneleri (Yeni Bölüm)

TV YAYIN AKIŞI 1 MAYIS 2025: Bu akşam hangi diziler var? ATV, Kanal D, Star TV, Show TV yayın akışı listesi!

1 MAYIS SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 – Bu Sabah (Canlı)

10:00 – Siyah Kalp (Tekrar)

12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)

18:45 – Show Ana Haber (Canlı)

20:00 – Siyah Kalp (Yeni Bölüm)

00:15 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

TV YAYIN AKIŞI 1 MAYIS 2025: Bu akşam hangi diziler var? ATV, Kanal D, Star TV, Show TV yayın akışı listesi!

1 MAYIS STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – Güne Başlarken (Canlı)

09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı)

13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak (Canlı)

16:15 – Kiralık Aşk (Yerli Dizi – Tekrar)

19:00 – Star Haber (Canlı)

20:00 – Bizim Aile (Yerli Sinema)

TV YAYIN AKIŞI 1 MAYIS 2025: Bu akşam hangi diziler var? ATV, Kanal D, Star TV, Show TV yayın akışı listesi!

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)