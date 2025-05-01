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Cem Karaca'nın Gözyaşları nereden izlenir, konusu nedir? Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi oyuncu kadrosu!

ATV ekranlarında ve televizyonda ilk kez yayınlanacak olan Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi, bu akşam seyircisiyle buluşuyor. İsmail Hacıoğlu, Melisa Asli Pamuk ve Melisa Döngel'in yer aldığı Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin konusu merak ediliyor. Peki Cem Karaca'nın Gözyaşları nereden izlenir? İşte filmin oyuncu kadrosu!

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Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 12:13 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 12:13
Cem Karaca’nın Gözyaşları nereden izlenir, konusu nedir? Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi oyuncu kadrosu!

Türk rock sanatçısı Cem Karaca'nın yaşamını konu alan biyografik dram filmi Cem Karaca'nın Gözyaşları bu akşam ATV ekranlarında yayınlanıyor. Film Cem Karaca'nın lise yıllarından itibaren müziğe olan ilgisi ile başlıyor. Peki Cem Karaca'nın Gözyaşları nereden izlenir, konusu nedir? İşte Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi oyuncuları…

Cem Karaca’nın Gözyaşları nereden izlenir, konusu nedir? Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi oyuncu kadrosu!

CEM KARACA'NIN GÖZYAŞLARI NEREDEN İZLENİR?

Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi bu akşam ATV ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

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Cem Karaca’nın Gözyaşları nereden izlenir, konusu nedir? Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi oyuncu kadrosu!

CEM KARACA'NIN GÖZYAŞLARI KONUSU NEDİR?

Cem Karaca'nın Gözyaşları filmleri, Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın yaşamı anlatılıyor. 8 Şubat 2004'te hayatını kaybeden ve "Tamirci Çırağı", "Namus Belası", "Bu Son Olsun", "Resimdeki Gözyaşları" gibi unutulmaz parçalara imza atan Karaca'nın müzik kariyeri ve özel hayatı gözler önüne seriliyor. Elli sekiz yıl süren müzik kariyerinde elde ettiği büyük başarılar, karşılaştığı zorluklar, aşkları ve iniş çıkışlar bu yapımda detaylı bir şekilde ele alınıyor.

Cem Karaca’nın Gözyaşları nereden izlenir, konusu nedir? Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi oyuncu kadrosu!

CEM KARACA'NIN GÖZYAŞLARI FİLMİ OYUNCU KADROSU

Boran Ağgedik, Buçe Buse Kahraman, Fikret Kuşkan, İsmail Hacıoğlu, Melisa Asli Pamuk, Melisa Döngel, Meral Çetinkaya, Yasemin Yalçın

Cem Karaca’nın Gözyaşları nereden izlenir, konusu nedir? Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi oyuncu kadrosu!

(Kaynak: Cem Karaca'nın Gözyaşları)