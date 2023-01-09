Tutuklanan 'Almus sapığı' Sinan Sardoğan hakkında şok gerçek! Meğer o görüntüler sonrası... Müge Anlı ''Bu adamın dışarıda durmaması lazım'' demişti!

64 yaşında 12 torun sagibi Arife Gökçe'ye ne oldu sorusu hala yanıtsız. Müge Anlı'da gündem gelen Arife Gökçe kaybında ekiplerin arama çalışmaları sürüyor. Tokat Almus'ta şüpheli şekilde ortadan kaybolan yaşlı kadının kim ya da kimler tarafından kaçırıldığı, ölü mü, sağ mı olduğu merak edilirken, tüm şüpheler bir süredir Sinan Sardoğan üzerinde toplanmıştı. Cuma gecesi gözaltına alınan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen 'Almus sapığı' Sinan Sardoğan hakkında flaş gerçek herkesi şaşırttı. Meğer o görüntüler sonrası...