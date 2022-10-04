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Müge Anlı'daki Muhammet Burhan cinayetinde son dakika: "Sen artık benimsin" mesajı gerçeği ortaya çıkardı eşinin sevgilisi Selami Şen tutuklandı

Müge Anlı'daki Muhammet Burhan cinayetinde son dakika... "Sen artık benimsin" mesajı gerçeği ortaya çıkardı, Muhammet Burhan'ın eşi Fatma Burhan'ın sevgilisi Selami Şen tutuklandı. Son dakika haberinin detaylarını Müge Anlı canlı yayında aktardı. Tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan cezaevine giren Selami Şen'in Fatma'ya attığı mesajlar ortaya çıktı. İşte detaylar...

04.10.2022 10:48 - Son Güncelleme: 04.10.2022 11:03
Müge Anlı’daki Muhammet Burhan cinayetinde son dakika: Sen artık benimsin mesajı gerçeği ortaya çıkardı eşinin sevgilisi Selami Şen tutuklandı

"SEN ARTIK BENİMSİN" MESAJI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Müge Anlı'daki Muhammet Burhan cinayetinde son dakika... "Sen artık benimsin" mesajı gerçeği ortaya çıkardı, eşinin sevgilisi Selami Şen tutuklandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı’daki Muhammet Burhan cinayetinde son dakika: Sen artık benimsin mesajı gerçeği ortaya çıkardı eşinin sevgilisi Selami Şen tutuklandı

Uzunca bir süredir Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenmekte olan Muhammet Burhan cinayeti Türkiye'nin gündeminde yerini almaya devam ediyordu.

Müge Anlı’daki Muhammet Burhan cinayetinde son dakika: Sen artık benimsin mesajı gerçeği ortaya çıkardı eşinin sevgilisi Selami Şen tutuklandı

Müge Anlı'daki Muhammet Burhan cinayetinde eş zamanlı operasyonla 3 kişi gözaltına alınmıştı. Bir kişinin serbest bırakıldığı, diğer ikisinden birinin adli kontrol şartı ile sarbest kalıp Selami Şen'in tutuklanarak cezaevine girdiği cinayetle ilgili detayları Müge Anlı canlı yayında aktardı.

Müge Anlı’daki Muhammet Burhan cinayetinde son dakika: Sen artık benimsin mesajı gerçeği ortaya çıkardı eşinin sevgilisi Selami Şen tutuklandı

Amasya Aksalur köyünde 16 Ağustos 2021 tarihinde öldürülen 27 yaşındaki iki çocuk babası genç adamın katilini bulmaya yönelik soruşturmada çıkan tutukluluk kararı köy halkının derin bir nefes almasını sağladı.

Müge Anlı’daki Muhammet Burhan cinayetinde son dakika: Sen artık benimsin mesajı gerçeği ortaya çıkardı eşinin sevgilisi Selami Şen tutuklandı

AMASYA'DA SICAK SAATLER

Muhammet Burhan cinayetinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

SON DAKİKA