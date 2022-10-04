Müge Anlı'daki Muhammet Burhan cinayetinde son dakika... "Sen artık benimsin" mesajı gerçeği ortaya çıkardı, eşinin sevgilisi Selami Şen tutuklandı.

Müge Anlı'daki Muhammet Burhan cinayetinde eş zamanlı operasyonla 3 kişi gözaltına alınmıştı. Bir kişinin serbest bırakıldığı, diğer ikisinden birinin adli kontrol şartı ile sarbest kalıp Selami Şen'in tutuklanarak cezaevine girdiği cinayetle ilgili detayları Müge Anlı canlı yayında aktardı.