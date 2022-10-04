Müge Anlı'daki Muhammet Burhan cinayetinde son dakika: "Sen artık benimsin" mesajı gerçeği ortaya çıkardı eşinin sevgilisi Selami Şen tutuklandı
Müge Anlı'daki Muhammet Burhan cinayetinde son dakika... "Sen artık benimsin" mesajı gerçeği ortaya çıkardı, Muhammet Burhan'ın eşi Fatma Burhan'ın sevgilisi Selami Şen tutuklandı. Son dakika haberinin detaylarını Müge Anlı canlı yayında aktardı. Tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan cezaevine giren Selami Şen'in Fatma'ya attığı mesajlar ortaya çıktı. İşte detaylar...
04.10.2022 10:48 - Son Güncelleme: 04.10.2022 11:03
"SEN ARTIK BENİMSİN" MESAJI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Müge Anlı'daki Muhammet Burhan cinayetinde son dakika... "Sen artık benimsin" mesajı gerçeği ortaya çıkardı, eşinin sevgilisi Selami Şen tutuklandı.
Uzunca bir süredir Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenmekte olan Muhammet Burhan cinayeti Türkiye'nin gündeminde yerini almaya devam ediyordu.
Müge Anlı'daki Muhammet Burhan cinayetinde eş zamanlı operasyonla 3 kişi gözaltına alınmıştı. Bir kişinin serbest bırakıldığı, diğer ikisinden birinin adli kontrol şartı ile sarbest kalıp Selami Şen'in tutuklanarak cezaevine girdiği cinayetle ilgili detayları Müge Anlı canlı yayında aktardı.