Türkiye yufkacıya kaçan eltileri konuşuyor! Esra Erol'u şoke eden sözler: Kaçtıktan sonra bayılmalar durdu

KOCAM BENİ KADIN YERİNE KOYMADI BU YÜZDEN İLİŞKİ YAŞADIM!

"Dayak vardı, şiddet vardı, geçimsizlik vardı. Kocam beni kadın yerine koymadı. Bana dayaktan sonra yalvardı. Benden özür diledi 'bir daha yapmayacağım' dedi. Ama aldatmaları ve şiddeti devam etti."

