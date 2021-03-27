Bugünkü
Takvim

Türkiye yufkacıya kaçan eltileri konuşuyor! Esra Erol'u şoke eden sözler: Kaçtıktan sonra bayılmalar durdu

Esra Erol'un programında inanılmaz bir olay yaşandı. İsimleri Hamide Duran olan iki elti, kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli bir kişiye kaçtı. Esra Erol'un programına canlı yayınla bağlanan eltilerin açıklamaları izleyenleri şoke etti. Sebepsiz kaçtığını iddia eden küçük elti, yufkacıya kaçmadan önce bayıldığını ancak şu anda bayılmalarının durduğunu söyledi. İşte Türkiye'nin konuştuğu kaçak eltilerin milyonları şaşkına çeviren açıklamaları.

27.03.2021 12:18 - Son Güncelleme: 27.03.2021 12:55
Türkiye yufkacıya kaçan eltileri konuşuyor! Esra Erol'u şoke eden sözler: Kaçtıktan sonra bayılmalar durdu

Atv ekranlarında yayın yapan Esra Erol'da programında gündeme gelen olay herkesi şaşkına çevirdi. 2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine canlı yayına çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye yufkacıya kaçan eltileri konuşuyor! Esra Erol'u şoke eden sözler: Kaçtıktan sonra bayılmalar durdu

İKİ ELTİ YUFKACIYA KAÇTI
Eşinin başka bir adama kaçtığını söyleyen Duman, "Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın resmini gördüm. Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duman ile birlikte 'pazara gidiyoruz' diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi.

Türkiye yufkacıya kaçan eltileri konuşuyor! Esra Erol'u şoke eden sözler: Kaçtıktan sonra bayılmalar durdu

AİLE PERİŞAN
Eşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu" ifadelerini kullandı.


Türkiye yufkacıya kaçan eltileri konuşuyor! Esra Erol'u şoke eden sözler: Kaçtıktan sonra bayılmalar durdu

ELTİLER KONUŞTU
Esra Erol tarafından bulunan eltiler canlı yayına katıldılar. Mehmet Duman'ın eşi Hamide Duman yaptığı açıklamalarla adeta çıldırttı. 'Aldatma sebebim eşim' diyen Duman şu açıklamaları yaptı: "Kocam baskı yapınca işten çıkmak zorunda kaldım. Ben telefon aldım faturasını ödemedi eşim. Maddi olarak bana yardımcı olmuyordu. Muammer Ay o zaman elin adamıydı. Beni bu işe sokarak Muammer Ay'la ilişki yaşama sebebim eşimdir."

Türkiye yufkacıya kaçan eltileri konuşuyor! Esra Erol'u şoke eden sözler: Kaçtıktan sonra bayılmalar durdu

KOCAM BENİ KADIN YERİNE KOYMADI BU YÜZDEN İLİŞKİ YAŞADIM!
"Dayak vardı, şiddet vardı, geçimsizlik vardı. Kocam beni kadın yerine koymadı. Bana dayaktan sonra yalvardı. Benden özür diledi 'bir daha yapmayacağım' dedi. Ama aldatmaları ve şiddeti devam etti."