Türkiye yufkacıya kaçan eltileri konuşuyor! Esra Erol'u şoke eden sözler: Kaçtıktan sonra bayılmalar durdu
Esra Erol'un programında inanılmaz bir olay yaşandı. İsimleri Hamide Duran olan iki elti, kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli bir kişiye kaçtı. Esra Erol'un programına canlı yayınla bağlanan eltilerin açıklamaları izleyenleri şoke etti. Sebepsiz kaçtığını iddia eden küçük elti, yufkacıya kaçmadan önce bayıldığını ancak şu anda bayılmalarının durduğunu söyledi. İşte Türkiye'nin konuştuğu kaçak eltilerin milyonları şaşkına çeviren açıklamaları.
İKİ ELTİ YUFKACIYA KAÇTI
Eşinin başka bir adama kaçtığını söyleyen Duman, "Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın resmini gördüm. Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duman ile birlikte 'pazara gidiyoruz' diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi.
ELTİLER KONUŞTU
Esra Erol tarafından bulunan eltiler canlı yayına katıldılar. Mehmet Duman'ın eşi Hamide Duman yaptığı açıklamalarla adeta çıldırttı. 'Aldatma sebebim eşim' diyen Duman şu açıklamaları yaptı: "Kocam baskı yapınca işten çıkmak zorunda kaldım. Ben telefon aldım faturasını ödemedi eşim. Maddi olarak bana yardımcı olmuyordu. Muammer Ay o zaman elin adamıydı. Beni bu işe sokarak Muammer Ay'la ilişki yaşama sebebim eşimdir."