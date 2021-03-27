Adeta yıllar öncesine döneceksiniz! Kurtlar Vadisi'nin set fotoğrafları görenleri geçmişe götürdü! Bu kareler meğer...
2003 yılında "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla yayın hayatına başlayan ve yıllarca ekranlarda reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi halen dijital platformlarda en çok izlenen yapımlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Yayınlandığı döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi ortaya çıkardığı karakterlerle hala adından söz ettiriyor. Kurtlar Vadisi bir döneme damgasını vuran diziler arasında yer alıyor. Birbirinden farklı karakteriyle dikkat çeken dizinin set fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı. Fotoğrafları görenler ise sosyal medya platformları üzerinden "Meğer yıllar ne çabuk geçmiş usta." şeklinde yorumlar yaptı.
Kurtlar Vadisi Türk dizi tarihinin en çok izlenen dizileri arasında bulunuyor. Kurtlar Vadisi halen dijital platformlarda izleyicileri tarafından ilk günkü heyecanla izleniyor. Başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca ve Gürkan Uygun gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi 2003-2016 yılları arasında izleyiciler tarafından heyecanla izleniyordu. Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi'nde yer alan karakterler hala gündeme geliyor. Süleyman Çakır, Polat Alemdar, Laz Ziya, Seyfo Dayı... Her karakteriyle dikkat çeken dizinin set fotoğrafları ortaya çıktı. İşte kimsenin görmediği o set fotoğrafları...