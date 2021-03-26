Ne Survivor ne Akrep ne de Alev Alev! Reyting sonuçlarına göre dün zirve bakın kimin oldu
Dün akşam yayınlanan film, dizi ve programların reytingleri bugün sabah saatlerinde açıklandı. Perşembe günleri izleyicisini ekranları başına kilitlemeyi başaran Bir Zamanlar Çukurova bu hafta tüm kategorilerde en çok izlenen yapım olarak duyuruldu. 25 Mart Perşembe reyting sonuçlarına göre en yakın rakibine büyük fark atan dizide bu hafta Demir'in Züleyha'ya evlilik teklifi heyecan yarattı. Ayrıca Total'de 16.20'de canlı yayınlanan Esra Erol'da programı 3. sırada yer aldı. Bir Zamanlar Çukurova aynı zamanda sosyal medyada da çok konuşulan yapımlardan birisi olarak öne çıktı.
Ne Survivor ne Akrep ne de Alev Alev! Reyting sonuçlarına göre dün zirve bakın kimin oldu! 25 Mart Perşembe günü yayınlanan program ve diziler arasında reyting sonuçları açıklandı. Bir Zamanlar Çukurova'nın dün akşam yayınlanan 89.bölümüne Demir'in Züleyha'ya evlenme teklifi itiraf etmesi çok konuşuldu. Tüm Türkiye ekran başında diziyi heyecanla takip etti. 11 Mart Total ve AB reyting sonuçlarına göre Bir Zamanlar Çukurova zirvede yer oldu. Ayrıca Çukurova'nın en yakın rakibiyle arasında açılan fark ise görenleri şaşırttı.