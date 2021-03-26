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Ne Survivor ne Akrep ne de Alev Alev! Reyting sonuçlarına göre dün zirve bakın kimin oldu

Dün akşam yayınlanan film, dizi ve programların reytingleri bugün sabah saatlerinde açıklandı. Perşembe günleri izleyicisini ekranları başına kilitlemeyi başaran Bir Zamanlar Çukurova bu hafta tüm kategorilerde en çok izlenen yapım olarak duyuruldu. 25 Mart Perşembe reyting sonuçlarına göre en yakın rakibine büyük fark atan dizide bu hafta Demir'in Züleyha'ya evlilik teklifi heyecan yarattı. Ayrıca Total'de 16.20'de canlı yayınlanan Esra Erol'da programı 3. sırada yer aldı. Bir Zamanlar Çukurova aynı zamanda sosyal medyada da çok konuşulan yapımlardan birisi olarak öne çıktı.

26.03.2021 16:26 - Son Güncelleme: 26.03.2021 16:28
Ne Survivor ne Akrep ne de Alev Alev! Reyting sonuçlarına göre dün zirve bakın kimin oldu

Ne Survivor ne Akrep ne de Alev Alev! Reyting sonuçlarına göre dün zirve bakın kimin oldu! 25 Mart Perşembe günü yayınlanan program ve diziler arasında reyting sonuçları açıklandı. Bir Zamanlar Çukurova'nın dün akşam yayınlanan 89.bölümüne Demir'in Züleyha'ya evlenme teklifi itiraf etmesi çok konuşuldu. Tüm Türkiye ekran başında diziyi heyecanla takip etti. 11 Mart Total ve AB reyting sonuçlarına göre Bir Zamanlar Çukurova zirvede yer oldu. Ayrıca Çukurova'nın en yakın rakibiyle arasında açılan fark ise görenleri şaşırttı.

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Ne Survivor ne Akrep ne de Alev Alev! Reyting sonuçlarına göre dün zirve bakın kimin oldu

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DAMGASINI VURDU

Bir Zamanlar Çukurova'nın, geçtiğimiz akşam yayınlanan 89.bölümü, tüm kişiler ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu.

Ne Survivor ne Akrep ne de Alev Alev! Reyting sonuçlarına göre dün zirve bakın kimin oldu

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü,Tüm Kişiler'de %12,50 izlenme oranı ve %27,19 izlenme payı ve 20+ABC1'de %11,14 izlenme oranı ve %23,38 izlenme payı alarak birinci oldu.

Ne Survivor ne Akrep ne de Alev Alev! Reyting sonuçlarına göre dün zirve bakın kimin oldu

Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 89. bölümünde #VazgeçilmezAşk etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.

Ne Survivor ne Akrep ne de Alev Alev! Reyting sonuçlarına göre dün zirve bakın kimin oldu

25 MART TOTAL REYTİNGLERİ

1 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ATV

2 ESRA EROL'DA ATV

3 MUCİZE DOKTOR FOX

4 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX

5 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV