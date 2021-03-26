Ne Survivor ne Akrep ne de Alev Alev! Reyting sonuçlarına göre dün zirve bakın kimin oldu! 25 Mart Perşembe günü yayınlanan program ve diziler arasında reyting sonuçları açıklandı. Bir Zamanlar Çukurova'nın dün akşam yayınlanan 89.bölümüne Demir'in Züleyha'ya evlenme teklifi itiraf etmesi çok konuşuldu. Tüm Türkiye ekran başında diziyi heyecanla takip etti. 11 Mart Total ve AB reyting sonuçlarına göre Bir Zamanlar Çukurova zirvede yer oldu. Ayrıca Çukurova'nın en yakın rakibiyle arasında açılan fark ise görenleri şaşırttı.