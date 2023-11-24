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Türkiye onunla ağlamıştı! Esra Erol'da bir mucize daha gerçekleşti! Sokaklarda yaşadı yıllar sonra kendisini terk eden annesine kavuştu

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından biri olan Esra Erol'da bu hafta gözyaşları sel oldu. Her bölümü büyük yankı uyandıran program bugün izleyenleri bugün Sezer'e ağladı. Zihinsel engelli Sezer, 7 yaşında annesi tarafından terk edildiğini açıkladı. Sezer'in hikayesiyle Türkiye adeta ağladı. Sokaklarda çeşitli yerlerde yaşayan ve ailesinden uzakta zor bir hayatı olan Sezer, annesini bulmak için Esra Erol'a başvurdu. Esra Erol ve ekibi yaptığı çalışmalar sonucu Sezer'in annesini buldu ve bir mucize gerçekleşti. İşte Esra Erol'da programında yaşanan o duygusal anlar...

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 00:09 Güncelleme 24 Kasım 2023, 00:16
Türkiye onunla ağlamıştı! Esra Erol’da bir mucize daha gerçekleşti! Sokaklarda yaşadı yıllar sonra kendisini terk eden annesine kavuştu 1

ATV'nin ilgiyle izlenen programı Esra Erol'da, yine tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu. Sezer Göl'ün acı dolu hikayesi herkesin yüreğini burktu.

Türkiye onunla ağlamıştı! Esra Erol’da bir mucize daha gerçekleşti! Sokaklarda yaşadı yıllar sonra kendisini terk eden annesine kavuştu 2

ANNESİ TARAFINDAN 7 YAŞINDA TERK EDİLDİ

Esra Erol programında bu haftaki konuğu olan zihinsel engelli Sezer, 7 yaşında annesi tarafından terk edildiğini açıkladı.

Türkiye onunla ağlamıştı! Esra Erol’da bir mucize daha gerçekleşti! Sokaklarda yaşadı yıllar sonra kendisini terk eden annesine kavuştu 3

Annesi İlknur Görümlü'yü 7 yaşından beri görmeyen Sezer'in yürekleri acıtan hikayesi ise şöyle...

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