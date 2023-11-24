Türkiye onunla ağlamıştı! Esra Erol'da bir mucize daha gerçekleşti! Sokaklarda yaşadı yıllar sonra kendisini terk eden annesine kavuştu

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından biri olan Esra Erol'da bu hafta gözyaşları sel oldu. Her bölümü büyük yankı uyandıran program bugün izleyenleri bugün Sezer'e ağladı. Zihinsel engelli Sezer, 7 yaşında annesi tarafından terk edildiğini açıkladı. Sezer'in hikayesiyle Türkiye adeta ağladı. Sokaklarda çeşitli yerlerde yaşayan ve ailesinden uzakta zor bir hayatı olan Sezer, annesini bulmak için Esra Erol'a başvurdu. Esra Erol ve ekibi yaptığı çalışmalar sonucu Sezer'in annesini buldu ve bir mucize gerçekleşti. İşte Esra Erol'da programında yaşanan o duygusal anlar...