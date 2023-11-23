İkiz bebekleriyle feci şekilde can vermişti! Müge Anlı'da Hatice Çaltı'nın katili aranıyor! Kapıda müzik açıp oynadılar

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te izleyiciyi ekran başına kilitleyen bir olay masaya yatırıldı. Evinin banyosunda ölü bulunan 2 çocuk annesi Hatice Çaltı'nın hayatını kaybetmeden önce darp edildiği tespit edildi. Olay günü Ramazan Bey'in evden ayrılırken önünün ıslak olması ve bu duruma ilişkin "Bulaşık yıkadım." şeklinde açıklama yapması tüm şüphe oklarını ona çevirdi.

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Kız kardeşinin öldüğü gün nasıl bulunduğunu ekranda gösteren abla, "Ramazan Çaltı ile kardeşimin evliliğinde hep şiddet ve kavga vardı" dedi. Çaltı çiftinin evliliğinin birçok nedenle huzursuz geçtiğini ifade eden acılı aile, kızlarının ciddi zorluklar yaşadığını ifade etti.

Hatice Çaltı'nın daha önce kimliği belirsiz bir kişi tarafından darp edildiği ifade edilirken genç kadının o dönemden kalan fotoğrafları da yürekleri burktu. Hayata tutunmak için Ramazan Çaltı'yla evlilik yaptığı öne sürülen genç kadının, bu evlilikte de yüzünün gülmediği belirtildi.

Öte yandan Ramazan Çaltı'nın programa çıkmayı reddetti.