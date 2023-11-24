6 yıllık büyük aşk! Ateş Kuşları’nın avukat Gözde’si Nilay Duru’nun eşi bakın kim çıktı! Kızının babası meğer...

Cuma akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Ateş Kuşları'na Ragıp'ın avukatı Gözde karakteriyle dahil olan Nilay Duru'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Hem güzelliğiyle hem de oyunculuk performansıyla dikkat çeken bir çocuk annesi Duru'nun özellikle eşi merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında en çok "Nilay Duru'nun eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bakın Nilay Duru'nun kızının babası kimmiş...
Ünlü oyuncu Nilay Duru, ATV'nin sevilen dizilerinden Ateş Kuşları'nın oyuncu kadrosuna Ragıp'ın avukatı Gözde karakteriyle dahil oldu. Hem güzelliğiyle hem de oyunculuk performansıyla dikkat çeken bir çocuk annesi Nilay Duru'nun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
NİLAY DURU KİMDİR?
Aslen Romanya göçmeni bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Nilay Duru, 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Nilay Duru eğitimine Uludağ Üniversitesi İktisat bölümünde okurken üçüncü sınıfta bırakarak konservatuarda devam etti.
Küçüklüğünden beri oyunculuğa ilgi duyan Duru devlet konservatuvarını birincilikle bitirdi ve oynadığı oyunlarda büyük beğeni topladı.