6 yıllık büyük aşk! Ateş Kuşları’nın avukat Gözde’si Nilay Duru’nun eşi bakın kim çıktı! Kızının babası meğer...

Cuma akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Ateş Kuşları'na Ragıp'ın avukatı Gözde karakteriyle dahil olan Nilay Duru'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Hem güzelliğiyle hem de oyunculuk performansıyla dikkat çeken bir çocuk annesi Duru'nun özellikle eşi merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında en çok "Nilay Duru'nun eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bakın Nilay Duru'nun kızının babası kimmiş...