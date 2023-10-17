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Esra Erol bu işkenceyi ihbar etti! Kızının sevgilisi olduğunu öğrenen baba vicdansızlıkta sınır tanımadı: Saçını kazıdı, ellerini, ayaklarını bağlayıp benzin döktü....

ATV'nin reyting rekorları kıran programlarından Esra Erol'da, tüm hızıyla devam ediyor. 17 yıllık eşinden boşanmak isteyen Ayşe Hanım eşi Caner Bey'in kızlarına işkence ettiğini iddia edince ortalık karıştı. Cani babanın 15 yaşındaki kızına sevgilisi olduğu için yaptığı işkenceler tüyleri diken diken etti. Skandal olaya tepkiler çığ gibi büyüdü. Şoke eden olayda cani baba canlı yayında suçlamaları kabul edince Esra Erol güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. İşte Esra Erol'da bugüne damga vuran o anlar...

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 19:24 Güncelleme 17 Ekim 2023, 19:33
Esra Erol bu işkenceyi ihbar etti! Kızının sevgilisi olduğunu öğrenen baba vicdansızlıkta sınır tanımadı: Saçını kazıdı, ellerini, ayaklarını bağlayıp benzin döktü.... 1

ATV'nin ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bugün de izleyenleri adeta ekran başına kilitledi.

Esra Erol bu işkenceyi ihbar etti! Kızının sevgilisi olduğunu öğrenen baba vicdansızlıkta sınır tanımadı: Saçını kazıdı, ellerini, ayaklarını bağlayıp benzin döktü.... 2

Seyirciler hatta Esra Erol dahil bugün yaşanan o skandal olay karşısında adeta buz kesti.

Esra Erol bu işkenceyi ihbar etti! Kızının sevgilisi olduğunu öğrenen baba vicdansızlıkta sınır tanımadı: Saçını kazıdı, ellerini, ayaklarını bağlayıp benzin döktü.... 3

17 yıllık eşi Caner Bey'den boşanmak istediğini söyleyen Ayşe Hanım kendisinin ve 2 çocuğunun eşinden sürekli şiddet gördüğünü açıkladı.

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