Esra Erol bu işkenceyi ihbar etti! Kızının sevgilisi olduğunu öğrenen baba vicdansızlıkta sınır tanımadı: Saçını kazıdı, ellerini, ayaklarını bağlayıp benzin döktü....

ATV'nin reyting rekorları kıran programlarından Esra Erol'da, tüm hızıyla devam ediyor. 17 yıllık eşinden boşanmak isteyen Ayşe Hanım eşi Caner Bey'in kızlarına işkence ettiğini iddia edince ortalık karıştı. Cani babanın 15 yaşındaki kızına sevgilisi olduğu için yaptığı işkenceler tüyleri diken diken etti. Skandal olaya tepkiler çığ gibi büyüdü. Şoke eden olayda cani baba canlı yayında suçlamaları kabul edince Esra Erol güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. İşte Esra Erol'da bugüne damga vuran o anlar...