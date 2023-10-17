Kızını 4 yaşındayken komşuya bırakıp gitmiş! Müge Anlı annesini buldu: Aldığı cevapla gözyaşlarına boğuldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert yine mucizevi bir olaya imza attı. Merve Çınar, kendisini 4 yaşındayken terk eden annesini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. Anlı ise Merve'yi dakikalar içerisinde annesine kavuşturdu.Annesinden aldığı cevapla gözyaşlarına boğulan Merve, stüdyodakilerin ve izleyicilerin yüreğini sızlattı. İşte detaylar...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Merve Çınar, yıllardır görmediği annesini aramak için soluğu Müge Anlı'da aldı. 25 yaşındaki Merve, kendisini ve 4 yaşındaki kardeşini bırakıp giden annesi Nermin Akbağ'ı dünya gözüyle görmek istediğini, düzenini bozmayacağını ifade etti.
Annesi ve babasının resmi nikahsız evlendiklerini ve daha sonra annesinin, babasından şiddet gördüğü için bırakıp gittiğini anlatan Merve, "Benim de 5 yaşında oğlum var. Annemi bir kere bile olsa görmek istiyorum. Çocukluğuma dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Üvey annem büyüttü beni. Ben öz anemi görmek istiyorum. Annenin vücut bulmuş halini dünyada bir kere bile olsa görmek istiyorum. Anne diyerek canı gönülden sarılmak isiyorum" dedi.
2004 yılında babasının başka bir kadınla evlendiğini ifade eden Merve, kendisini babaannesinin büyüttüğünü söyledi.