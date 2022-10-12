Türkiye ATV'yi izledi! Ben Bu Cihana Sığmazam 4.son bölümüyle reytinglerin zirvesinde! Sezonu sallamaya devam ediyor
Başrolünde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil'in yer aldığı, oyuncu kadrosunda Işıl Yücesoy, Ragıp Savaş, Hakan Karahan, Kerem Kupacı gibi isimleri bulunduran Ben Bu Cihana Sığmazam, sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Önceki akşam 4.son bölümüyle ekrana gelen Ben Bu Cihana Sığmazam, reytinglerin zirvesine yerleşti. İşte reyting sonuçları.
ATV ekranlarının yeni fenomeni Ben Bu Cihan Sığmazam sezona bomba gibi bir giriş yapmıştı. Bu hızlı giriş, sezonun devamında da devam edeceğe benziyor.
Ekranların yeni gözdesi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', dördüncü bölümüyle de nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.
Ben Bu Cihana Sığmazam 5.bölüm | FRAGMAN
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın dördüncü bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı.
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Leyla, hastaneden güvenlik gerekçesiyle eve çıkarıldı. Cezayir, Firuze'ye tüm yaşadıklarını anlattı. Firuze de ona son derece anlayışlı davrandı. Mezarlık baskınının failinin Ayıboğan Yakup olduğunu öğrenen Kurban Baba'nın oğulları ve Ömer Asaf, Yakup'un depolarından birini bastılar ancak Yakup'u bulamadılar.