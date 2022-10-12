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Türkiye ATV'yi izledi! Ben Bu Cihana Sığmazam 4.son bölümüyle reytinglerin zirvesinde! Sezonu sallamaya devam ediyor

Başrolünde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil'in yer aldığı, oyuncu kadrosunda Işıl Yücesoy, Ragıp Savaş, Hakan Karahan, Kerem Kupacı gibi isimleri bulunduran Ben Bu Cihana Sığmazam, sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Önceki akşam 4.son bölümüyle ekrana gelen Ben Bu Cihana Sığmazam, reytinglerin zirvesine yerleşti. İşte reyting sonuçları.

12.10.2022 10:52 - Son Güncelleme: 12.10.2022 10:52
Türkiye ATV’yi izledi! Ben Bu Cihana Sığmazam 4.son bölümüyle reytinglerin zirvesinde! Sezonu sallamaya devam ediyor

ATV ekranlarının yeni fenomeni Ben Bu Cihan Sığmazam sezona bomba gibi bir giriş yapmıştı. Bu hızlı giriş, sezonun devamında da devam edeceğe benziyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye ATV’yi izledi! Ben Bu Cihana Sığmazam 4.son bölümüyle reytinglerin zirvesinde! Sezonu sallamaya devam ediyor

Ekranların yeni gözdesi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', dördüncü bölümüyle de nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

Ben Bu Cihana Sığmazam 5.bölüm | FRAGMAN

Türkiye ATV’yi izledi! Ben Bu Cihana Sığmazam 4.son bölümüyle reytinglerin zirvesinde! Sezonu sallamaya devam ediyor

"BBCS" üçüncü bölümüyle, Tüm Kişiler'de %6,43 izlenme oranı ve %18,27 izlenme payı, AB'de %5,43 izlenme oranı ve %16,51 izlenme payı 20+ABC1'de %6,32 izlenme oranı ve %16,82 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.

Türkiye ATV’yi izledi! Ben Bu Cihana Sığmazam 4.son bölümüyle reytinglerin zirvesinde! Sezonu sallamaya devam ediyor

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın dördüncü bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı.

Türkiye ATV’yi izledi! Ben Bu Cihana Sığmazam 4.son bölümüyle reytinglerin zirvesinde! Sezonu sallamaya devam ediyor

AİLE İÇERİSİNDE YÜKSEK GERİLİM

Leyla, hastaneden güvenlik gerekçesiyle eve çıkarıldı. Cezayir, Firuze'ye tüm yaşadıklarını anlattı. Firuze de ona son derece anlayışlı davrandı. Mezarlık baskınının failinin Ayıboğan Yakup olduğunu öğrenen Kurban Baba'nın oğulları ve Ömer Asaf, Yakup'un depolarından birini bastılar ancak Yakup'u bulamadılar.

Türkiye ATV’yi izledi! Ben Bu Cihana Sığmazam 4.son bölümüyle reytinglerin zirvesinde! Sezonu sallamaya devam ediyor

Cezayir ve adamları, Yakup'un çiftliğini bastılar ancak Yakup yine kaçtı. Cezayir, bir toplantı düzenleyerek, İstanbul'un tüm yeraltı dünyasını bir araya getirdi ve kendisine biat etmelerini istedi. Aralarında Asım Kaptan'ın da olduğu çoğunluğun buna cevabı Cezayir'in ummadığı bir şekilde oldu.

Türkiye ATV’yi izledi! Ben Bu Cihana Sığmazam 4.son bölümüyle reytinglerin zirvesinde! Sezonu sallamaya devam ediyor

Cezayir, Suna'yla konuşmak istediğinde ise kızı hiç kimsenin tahmin bile edemeyeceği bir tepki verdi ve babasına silah çekti.

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