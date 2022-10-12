Müge Anlı'da minik Meryem cinayetinde son dakika 'Melisa'nın suçluyum kızımı ben öldürdüm mesajı var' Recep'ten yeni itiraf
Müge Anlı'da son dakika cinayet itirafı! 3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ın cinayete kurban gittiğine yönelik şüpheler üzerinde durulurken önceki gün anne Melisa, kızını sevgilisi Recep'in öldürdüğünü itiraf edilmişti. Asıl bomba Müge Anlı 12 Ekim canlı yayınında patladı. Savcılığa götürülen Recep Aldemir, Müge Anlı canlı yayınında "Melisa'nın suçluyum kızımı ben öldürdüm mesajı var' dedi. Sonrasında Melisa sinir krizine girdi. İşte detaylar...
12.10.2022 11:50 - Son Güncelleme: 12.10.2022 12:07
Müge Anlı 12 Ekim canlı yayınında, minik Meryem'in cinayetinde akıllara durgunluk veren gelişmeler yaşandı.
MÜGE ANLI'DA CİNAYET İTİRAFI!
"Scooter olayı yoktu. Recep o gün evdeydi. Ben Asya ile çizgi film izliyordum, Meryem uyuyordu sonra ağlayarak yanıma geldi. Recep de ağlamasın diye Meryem'i odaya götürdü, 'Babaa yapma, baba yapma' diye bağırıyordu ben de kalktım odaya gittim. Çocuğu kucağında çıplak ve baygın bir şekilde gördüm. 'Ne yaptın sen bu çocuğa?' dedim. Çığlık attım ben orada Recep de soğuk suyun altına soktu çocuğu. Sonra hastaneye gittik beni orada 'Scooter'dan düştü diyeceksin' diye tehdit etti." demişti