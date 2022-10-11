Müge Anlı'da son dakika cinayet itirafı! Melisa: "Kucağında çırılçıplaktı 3 yaşındaki kızım Meryem'i sevgilim Recep öldürdü"
Müge Anlı'da son dakika cinayet itirafı! 3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ın cinayete kurban gittiğine yönelik şüpheler üzerinde durulurken Recep Aldemir ve ailesi konuyla ilgili anne Melisa'yı suçladı. Melisa sessizliğini sonunda bozdu, Müge Anlı canlı yayınında kızı Meryem'in kan donduran ölümünü itiraf etti.
"KUCAĞINDA ÇIRILÇIPLAKTI, KIZIM MERYEM'İ SEVGİLİM RECEP ÖLDÜRDÜ"
Müge Anlı'da son dakika cinayet itirafı! Anne Melisa cinayet günü yaşananları itiraf etti, detaylar kan dondurdu.
MÜGE ANLI'DA CİNAYET İTİRAFI - VİDEO
"KULAĞINDAN KAN GELDİĞİNDE ARTIK ÇOKTAN.."
Müge Anlı 3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ın ölümünü araştırırken korkunç itiraf geldi.
"MELİSA'YI, MERYEM'İ DÖVERKEN GÖRDÜM"
Müge Anlı'ya ihbar yağdı stüdyodaki baba Doğukan Ünal çıldırdı! 3 yaşındaki Meryem'i annesi mi öldürdü?
Gaziantep'te yaşayan iki küçük kız kardeşten büyüğü Meryem Çiğdem Ünal'ın hayatını kaybettiğini küçük kızı Sare'nin ise ortadan kaybolduğunu iddia eden baba Doğukan Ünal, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelerek kızlarının başına gelenlerin araştırılmasını istedi.
Kızının düşerek beyin kanaması sonucu öldüğünü iddia eden ve eşine inanmayan baba Doğukan Ünal, Müge Anlı canlı yayınına gelen ihbarlarla adeta çıldırdı. Baba Doğukan Ünal hastaneye kızını görmek için gittiğinde eşinin orada olmadığını ve küçük kızının hastane yetkililerince "sahipsiz bebek" olarak bilindiğini iddia etti.