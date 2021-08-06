Tüm gözler onun üstündeydi! Güzelliğiyle büyüleyen Özge Yağız projesi biter bitmez 'evet' dedi! Yıldızı artık burada parlayacak
Sol Yanım dizisiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Özge Yağız'ın yeni projesi belli oldu. Son olarak Kanal 7'deki Yemin ve Star TV'deki Sol Yanım dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Özge Yağız'ın yeni projesi hayranları tarafından merak ediliyordu. Sol Yanım dizisinde 12 bölüm boyunca sergilediği performansla kısa sürede adından söz ettiren Özge Yağız'ın yeni projesi belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bora Akkaş'ın başrolü olduğu İçimizden Biri dizisiyle el sıkışan ünlü oyuncu yeni projesiyle dikkatleri üzerine çekecek. Yönetmenliğini Ersoy Güler'in üstlendiği dizinin Show TV ekranlarında yeni sezonda izleyici karşısına çıkacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Tüm gözler onun üstündeydi! Güzelliğiyle büyüleyen Özge Yağız projesi biter bitmez 'evet' dedi! Yıldızı artık burada parlayacak. Adından sıkça söz ettiren Özge Yağız'ın yeni projesi netleşiyor. Yemin ve Sol Yanım dizileriyle adından sürekli söz ettiren Özge Yağız'ın yeni sezonda hangi dizide yer alacağı hayranları tarafından merak ediliyordu. Performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü oyuncunun yeni projesinin belli olduğu kulislerde konuşulmaya başlandı. Sol Yanım'ın final yapmasının ardından Özge Yağız'a pek çok teklif geldi. Bu teklifleri değerlendiren ünlü oyuncu Show TV'de yayınlanacak olan İçimizden Biri projesiyle anlaştı ve başrolde yer alacak.
YENİ PROJESİ BELLİ OLDU
Star TV'de yayınlanan Sol Yanım dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Özge Yağız'ın yeni projesi hayranları tarafından heyecanla bekleniyordu.
Sol Yanım dizisinde 12 bölüm boyunca sergilediği performansla kısa sürede adından söz ettiren Özge Yağız'ın yeni projesi belli oldu.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bora Akkaş'ın başrolü olduğu İçimizden Biri dizisiyle el sıkışan ünlü oyuncu yeni projesiyle dikkatleri üzerine çekecek.