Tüm gözler onun üstündeydi! Güzelliğiyle büyüleyen Özge Yağız projesi biter bitmez 'evet' dedi! Yıldızı artık burada parlayacak. Adından sıkça söz ettiren Özge Yağız'ın yeni projesi netleşiyor. Yemin ve Sol Yanım dizileriyle adından sürekli söz ettiren Özge Yağız'ın yeni sezonda hangi dizide yer alacağı hayranları tarafından merak ediliyordu. Performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü oyuncunun yeni projesinin belli olduğu kulislerde konuşulmaya başlandı. Sol Yanım'ın final yapmasının ardından Özge Yağız'a pek çok teklif geldi. Bu teklifleri değerlendiren ünlü oyuncu Show TV'de yayınlanacak olan İçimizden Biri projesiyle anlaştı ve başrolde yer alacak.