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İkimizin Sırrı için geri sayım başladı! Yeni fragman nefes kesti: Bazıları için mutluluk küçük oyunlarda saklı

Atv'nin heyecanla beklenen yeni dizisi İkimizin Sırrı için geri sayım başladı. 8 Ağustos Pazar günü ilk kez izleyici karşısına çıkacak olan diziden, yayın gününe günler kala yeni bir tanıtım geldi. Başrollerini Leyla Feray ve Aras Aydın'ın paylaştığı İkimizin Sırrı'nın yeni fragmanı heyecanı doruklara çıkarırken ilk bölümden ipuçları da ortaya çıktı. İşte İkimizin Sırrı'nın 1. bölüm fragmanı ve ilk bölümden ipuçları...

06.08.2021 18:38 - Son Güncelleme: 06.08.2021 18:44
İkimizin Sırrı için geri sayım başladı! Yeni fragman nefes kesti: Bazıları için mutluluk küçük oyunlarda saklı

'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla yılladır kaliteli yapımları izleyiciyle buluşturan atv'den bomba bir dizi daha geliyor. Başrollerini Leyla Feray ve Aras Aydın'ın paylaştığı İkimizin Sırrı, 8 Ağustos Pazar günü izleyiciyle buluşuyor.

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İkimizin Sırrı için geri sayım başladı! Yeni fragman nefes kesti: Bazıları için mutluluk küçük oyunlarda saklı

Sürükleyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken İkimizin Sırrı, ilk bölüm öncesi yayınlanan fragmanlarıyla şimdiden izleyicileri heyecanlandırmayı başardı.

İkimizin Sırrı için geri sayım başladı! Yeni fragman nefes kesti: Bazıları için mutluluk küçük oyunlarda saklı

İkimizin Sırrı için geri sayım başlarken dizinin yayınlanan yeni fragmanı heyecanı doruklara çıkardı. Peki İkimizin Sırrı ilk bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...

İkimizin Sırrı için geri sayım başladı! Yeni fragman nefes kesti: Bazıları için mutluluk küçük oyunlarda saklı

İKİMİZİN SIRRI 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kocasını kaybettikten sonra 7 yaşındaki kızı Hayal ile yalnız kalan Neva ayakta kalma mücadelesi verirken aynı zamanda kocasının karanlık adamlara olan yüklü borcu nedeniyle başı belaya girmiştir.

İkimizin Sırrı için geri sayım başladı! Yeni fragman nefes kesti: Bazıları için mutluluk küçük oyunlarda saklı

Bir yandan kötü adamlardan kaçarken diğer yandan hayat mücadelesi veren anne-kızın yolu bir trafik kazasında Alp Karahun ile kesişir.

İkimizin Sırrı için geri sayım başladı! Yeni fragman nefes kesti: Bazıları için mutluluk küçük oyunlarda saklı

Yıllardır hayalini kurduğu mekânın açılışıyla uğraşan Alp'in hayatı ise tam yoluna girecekken geçmişten gelen bir figür ile sarsılır, hayatı alt üst olur.

İkimizin Sırrı için geri sayım başladı! Yeni fragman nefes kesti: Bazıları için mutluluk küçük oyunlarda saklı

OYUNCU KADROSU
Merakla beklenen dizinin kadrosunda; Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengirlioğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Ahsen Türkyılmaz, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular yer alıyor.

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