İkimizin Sırrı için geri sayım başladı! Yeni fragman nefes kesti: Bazıları için mutluluk küçük oyunlarda saklı

'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla yılladır kaliteli yapımları izleyiciyle buluşturan atv'den bomba bir dizi daha geliyor. Başrollerini Leyla Feray ve Aras Aydın'ın paylaştığı İkimizin Sırrı, 8 Ağustos Pazar günü izleyiciyle buluşuyor.