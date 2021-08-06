İkimizin Sırrı için geri sayım başladı! Yeni fragman nefes kesti: Bazıları için mutluluk küçük oyunlarda saklı
Atv'nin heyecanla beklenen yeni dizisi İkimizin Sırrı için geri sayım başladı. 8 Ağustos Pazar günü ilk kez izleyici karşısına çıkacak olan diziden, yayın gününe günler kala yeni bir tanıtım geldi. Başrollerini Leyla Feray ve Aras Aydın'ın paylaştığı İkimizin Sırrı'nın yeni fragmanı heyecanı doruklara çıkarırken ilk bölümden ipuçları da ortaya çıktı. İşte İkimizin Sırrı'nın 1. bölüm fragmanı ve ilk bölümden ipuçları...
'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla yılladır kaliteli yapımları izleyiciyle buluşturan atv'den bomba bir dizi daha geliyor. Başrollerini Leyla Feray ve Aras Aydın'ın paylaştığı İkimizin Sırrı, 8 Ağustos Pazar günü izleyiciyle buluşuyor.
Sürükleyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken İkimizin Sırrı, ilk bölüm öncesi yayınlanan fragmanlarıyla şimdiden izleyicileri heyecanlandırmayı başardı.
İkimizin Sırrı için geri sayım başlarken dizinin yayınlanan yeni fragmanı heyecanı doruklara çıkardı. Peki İkimizin Sırrı ilk bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...
OYUNCU KADROSU
Merakla beklenen dizinin kadrosunda; Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengirlioğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Ahsen Türkyılmaz, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular yer alıyor.