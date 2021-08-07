Kalp Yarası 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Bu oyun değil, hayat kadar gerçek"
Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü ekranlara getiren Kalp Yarası 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Son bölümüyle izleyicisinden tam not alan dizi, yeni bölüm fragmanlarıyla ise heyecanı kat kat arttırdı. Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran'ın paylaştığı dizinin 6. bölüm 2. fragmanına "Bu oyun değil, hayat kadar gerçek" sözleri damga vurdu. İşte Kalp Yarası 6. bölüm 2. fragmanı...
07.08.2021 01:51
- Son Güncelleme: 07.08.2021 01:53
Kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer aldığı Kalp Yarası, son bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi.