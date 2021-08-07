Kalp Yarası 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Bu oyun değil, hayat kadar gerçek"

5.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ayşe, Ferit'e karşı saklamakta zorlandığı, kendine bile itiraf edemediği hisler içindedir. Kıskançlık duygusuyla bir türlü baş edemeyerek Ferit'e boşanmak istediğini söyler. Ferit ise soru sormamak konusunda söz verdiği Ayşe'nin hayatıyla ilgili kuşkular yaşamaktadır.