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Tufan gibi esecek! Diriliş Ertuğrul'daki iki isimle kasıp kavuracak! Kuruluş Osman seyircisine müjde, bu akşam...

Tufan gibi esecek! Diriliş Ertuğrul'daki iki isimle kasıp kavuracak! Kuruluş Osman seyircisine müjde, bu akşam... Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi bu akşam 1. bölümüyle ATV ekranlarında milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyecek. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi bozkırın şanlı hükümdarının hayatını aktaracak. Diriliş Ertuğrul, Mehmetçik Kut'ül Amare ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ yine çok konuşulacak bir tarihi dizi projesine imza attı. Bozdağ Film imzalı Mendirman Celaleddin dizisi geçtiğimiz aylarda Özbekistan televizyonlarında izleyici karşısına çıktı ve heyecan dolu sahneleriyle tam not aldı. Bozkır Arslanı Celaleddin dev kadrosuyla ekranları kasıp kavuracak.

21.05.2021 11:24 - Son Güncelleme: 21.05.2021 11:24
Tufan gibi esecek! Diriliş Ertuğrul'daki iki isimle kasıp kavuracak! Kuruluş Osman seyircisine müjde, bu akşam...

Dev prodüksiyonu ve kadrosuyla dikkat çeken Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin ilk bölümü için heyecanlı geri sayım başladı. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gibi pek çok tarihi projeye imza atan Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği yeni bir dizi ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Türkiye'de reyting rekorları kıran pek çok projeyi hayata geçiren Mehmet Bozdağ yeni tarihi dizisiyle çok konuşulacak. Harzemşahlar Devleti'nin son lideri Celaleddin Harzemşah'ın hayatını anlatan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi çok konuşulacak. ATV ekranlarında sevenleriyle buluşacak Bozkır Arslanı Celaleddin cuma akşamları ekranlarda fırtınalar estirecek.

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Tufan gibi esecek! Diriliş Ertuğrul'daki iki isimle kasıp kavuracak! Kuruluş Osman seyircisine müjde, bu akşam...

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN DİZİSİ GELİYOR

Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği Mendirman Celaleddin dizisi Özbekistan'da kısa sürede çok sevildi.

Tufan gibi esecek! Diriliş Ertuğrul'daki iki isimle kasıp kavuracak! Kuruluş Osman seyircisine müjde, bu akşam...

Yapılan son açıklamada Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin ATV ekranlarında yayınlanacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Tufan gibi esecek! Diriliş Ertuğrul'daki iki isimle kasıp kavuracak! Kuruluş Osman seyircisine müjde, bu akşam...

BU AKŞAM İZLEYİCİSİYLE BULUŞACAK

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi 21 Mayıs Cuma yani bu akşam ATV ekranlarında ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.

Tufan gibi esecek! Diriliş Ertuğrul'daki iki isimle kasıp kavuracak! Kuruluş Osman seyircisine müjde, bu akşam...

CENGİZ HAN'IN TAKDİR ETTİĞİ KUMANDAN

Cengiz Han'ın "Keşke böyle bir oğlum olsaydı" diyerek saygısını dile getirdiği tek hükümdar olan, cesaretin ete kemiğe büründüğü, onurlu savaşçı Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı "Bozkır Arslanı Celaleddin" yakında atv ekranlarında olacak.