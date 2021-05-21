Tufan gibi esecek! Diriliş Ertuğrul'daki iki isimle kasıp kavuracak! Kuruluş Osman seyircisine müjde, bu akşam...

Dev prodüksiyonu ve kadrosuyla dikkat çeken Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin ilk bölümü için heyecanlı geri sayım başladı. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gibi pek çok tarihi projeye imza atan Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği yeni bir dizi ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Türkiye'de reyting rekorları kıran pek çok projeyi hayata geçiren Mehmet Bozdağ yeni tarihi dizisiyle çok konuşulacak. Harzemşahlar Devleti'nin son lideri Celaleddin Harzemşah'ın hayatını anlatan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi çok konuşulacak. ATV ekranlarında sevenleriyle buluşacak Bozkır Arslanı Celaleddin cuma akşamları ekranlarda fırtınalar estirecek.