Tufan gibi esecek! Diriliş Ertuğrul'daki iki isimle kasıp kavuracak! Kuruluş Osman seyircisine müjde, bu akşam...
Tufan gibi esecek! Diriliş Ertuğrul'daki iki isimle kasıp kavuracak! Kuruluş Osman seyircisine müjde, bu akşam... Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi bu akşam 1. bölümüyle ATV ekranlarında milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyecek. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi bozkırın şanlı hükümdarının hayatını aktaracak. Diriliş Ertuğrul, Mehmetçik Kut'ül Amare ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ yine çok konuşulacak bir tarihi dizi projesine imza attı. Bozdağ Film imzalı Mendirman Celaleddin dizisi geçtiğimiz aylarda Özbekistan televizyonlarında izleyici karşısına çıktı ve heyecan dolu sahneleriyle tam not aldı. Bozkır Arslanı Celaleddin dev kadrosuyla ekranları kasıp kavuracak.
Dev prodüksiyonu ve kadrosuyla dikkat çeken Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin ilk bölümü için heyecanlı geri sayım başladı. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gibi pek çok tarihi projeye imza atan Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği yeni bir dizi ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Türkiye'de reyting rekorları kıran pek çok projeyi hayata geçiren Mehmet Bozdağ yeni tarihi dizisiyle çok konuşulacak. Harzemşahlar Devleti'nin son lideri Celaleddin Harzemşah'ın hayatını anlatan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi çok konuşulacak. ATV ekranlarında sevenleriyle buluşacak Bozkır Arslanı Celaleddin cuma akşamları ekranlarda fırtınalar estirecek.