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Tolga haddini aştı! Kardeşlerim 17. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Senin oyuncak silahının yerini gerçeğiyle değiştirdim

Tolga haddini aştı! Kardeşlerim 17. bölüm 2. fragmanı nefes kesti… Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim yayınlanan son bölümüyle yine reyting listesinde zirveye yerleşti. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise heyecanı arttırdı. Ömer'in beşini bir tülü bırakmayan Tolga'nın hain planı yürekleri ağza getirdi. Tolga'nın "Senin oyuncak silahının yerini gerçeğiyle değiştirdim!" sözleri fragmana damga vurdu. İşte Kardeşlerim 17. bölüm 2. fragmanı…

09.06.2021 01:23 - Son Güncelleme: 09.06.2021 01:36
Tolga haddini aştı! Kardeşlerim 17. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Senin oyuncak silahının yerini gerçeğiyle değiştirdim

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yayınlanan son bölümüyle yine reyting listesinde zirveye yerleşti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tolga haddini aştı! Kardeşlerim 17. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Senin oyuncak silahının yerini gerçeğiyle değiştirdim

Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin son bölümüne Akif'in Suzan'ı düşürdüğü hain tuzak damga vurmuştu. Peki Kardeşlerim 16. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar…

Tolga haddini aştı! Kardeşlerim 17. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Senin oyuncak silahının yerini gerçeğiyle değiştirdim

16. BÖLÜM ÖZETİ
Tolga'nın Asiye'ye yaptığı sinsi planın bedeli ağır olur.

Tolga haddini aştı! Kardeşlerim 17. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Senin oyuncak silahının yerini gerçeğiyle değiştirdim

Kadir, kardeşine yapılan iftiranın peşini bırakmaz.

Tolga haddini aştı! Kardeşlerim 17. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Senin oyuncak silahının yerini gerçeğiyle değiştirdim

Tolga'yla iş birliği içinde olan Harika hiç beklemediği şekilde zor bir durumda kalır.