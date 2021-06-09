Tolga haddini aştı! Kardeşlerim 17. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Senin oyuncak silahının yerini gerçeğiyle değiştirdim
Tolga haddini aştı! Kardeşlerim 17. bölüm 2. fragmanı nefes kesti… Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim yayınlanan son bölümüyle yine reyting listesinde zirveye yerleşti. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise heyecanı arttırdı. Ömer'in beşini bir tülü bırakmayan Tolga'nın hain planı yürekleri ağza getirdi. Tolga'nın "Senin oyuncak silahının yerini gerçeğiyle değiştirdim!" sözleri fragmana damga vurdu. İşte Kardeşlerim 17. bölüm 2. fragmanı…
09.06.2021 01:23
- Son Güncelleme: 09.06.2021 01:36